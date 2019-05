Plan B Arco nooit bij Europa gemeld

De regering-Michel heeft het plan B dat ze liet uitwerken om de Arco-coöperanten alsnog te vergoeden nooit formeel bij Europa ingediend. Dat vernam De Tijd.

Op aandringen van CD&V huurde de regering het advocatenkantoor Clifford Chance in om een voorstel uit te werken dat de toets van Europa zou doorstaan. Zo’n plan B was nodig omdat Europa een eerdere regeling die dateerde van 2011 voor de zowat 800.000 Arco-coöperanten had afgeschoten. Dexia-grootaandeelhouder Arco, de financiële tak van het ACW (nu Beweging.net), is destijds meegesleurd in de val van de financiële groep Dexia.

Het plan B houdt in dat de Belgische staat, Belfius (de opvolger van Dexia) en Beweging.net (ex-ACW, waarvan Arco de financiële arm was) een dading sluiten met de Arco-coöperanten. Zo kunnen ze schadeclaims van de coöperanten voor de rechtbank vermijden. De coöperanten vinden dat ze misleid zijn toen ze de Arco-producten kochten en verwijten de regering dat ze loze beloftes heeft gedaan.

De bedoeling is dat de coöperanten 600 miljoen euro of 40 procent van hun inleg terugkrijgen. Het grootste deel zou worden betaald door de Belgische staat via een superdividend van Belfius, de rest moet komen van Belfius (25 miljoen) en Beweging.net (35 miljoen).

Europa

Maar dat plan B werd nooit ingediend bij Europa. CD&V weigerde dat aanvankelijk uit angst voor een definitief Europees njet. Tot het Gerecht van de Europese Unie begin december vorig jaar de Europese Commissie terugfloot. De Commissie had België in 2014 verboden een nieuwe compensatieregeling uit te werken voor de Arco-coöperanten. CD&V zag in het oordeel van het EU-Gerecht een opening om de coöperanten alsnog te vergoeden. Maar enkele dagen later viel de regering over het VN-migratiepact, waardoor het plan B nog altijd in de schuif van premier Charles Michel ligt en nooit is ingediend bij Europa.

Het Europees arrest maakt een vergoeding voor de Arco-coöperanten mogelijk. Kris Peeters Vicepremier CD&V

CD&V-vicepremier Kris Peeters vindt dat er de volgende regeerperiode een vergoeding moet komen. ‘Het Europees arrest maakt een vergoeding voor de Arco-coöperanten mogelijk’, maakte hij zich gisteren sterk. De N-VA meent dat Europa nooit zal aanvaarden dat de Belgische staat ook maar één euro op tafel legt voor de coöperanten. Dat blijkt ook uit mailverkeer dat De Tijd kon inkijken. Daarin staat dat de Europese Commissie in februari vorig jaar aan de advocaten van de Belgische staat heeft laten weten dat de overheid niet mag tussenkomen voor de Arco-coöperanten. Het geld moet rechtstreeks van Belfius en van Beweging.net komen. Maar Belfius heeft altijd geweigerd rechtstreeks tussen te komen voor meer dan 25 miljoen euro. En Beweging.net wil niet meer dan 35 miljoen betalen.

Een goedgeplaatste bron wijst er wel op dat dat standpunt dateert van voor het arrest van het EU-Gerecht. Alles hangt ervan af hoe de volgende Europese Commissie reageert op een plan B. Gaat het wel of niet om ongeoorloofde staatssteun?