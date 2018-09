Planbureau verlaagt economische groeivooruitzichten opnieuw

Het Planbureau verwacht dat de Belgische economie dit en volgend jaar telkens met 1,5 procent zal groeien. Dat is 0,1 procentpunt minder groei dan in juni was vooropgesteld.

Het Planbureau verwacht dat de Belgische economie dit en volgend jaar telkens met 1,5 procent zal groeien. Dat is 0,1 procentpunt minder groei dan in juni was vooropgesteld.'Net als in de meeste andere eurolanden bleef de bbp-groei onder de verwachtingen in het tweede kwartaal van 2018", verklaart het Planbureau. Ook in juni was de groeiprognose voor 2018 al verlaagd, toen van 1,8 naar 1,6 procent. Met de nieuwe cijfers van de zogenaamde economische begroting moet de federale regering nu aan de slag voor de komende begrotingsopmaak.

Het Planbureau kijkt dus vooral naar de eurozone voor de lagere prognoses. De groei van de eurozone verloor in de eerste jaarhelft aan dynamiek omwille van hogere olieprijzen en een daling van het vertrouwen van consumenten en producenten. Bovendien spelen nog 'belangrijke risico's' als een mogelijk escalerende handelsoorlog, de onduidelijkheid over de brexit of zorgen over het begrotingsbeleid van sommige eurolanden.

Dat alles woog ook op België, met een groeivertraging in het eerste semester. Over heel 2018 zou de groei vertragen van 1,7 (2017) naar 1,5 procent, vooral door een 'groeivertraging van de uitvoer'. Ook de binnenlandse vraag zou minder snel groeien. In 2019 zouden de groei van uitvoer en binnenlandse vraag weliswaar aantrekken, maar omwille van een hogere invoer zou de economische groei toch op 1,5 procent blijven.

De werkgelegenheid zou in 2018 en 2019 in totaal toenemen met ruim 100.000 personen. In juni verwachtte het Planbureau nog 106.000 jobs extra. In 2016 en 2017 kwamen er samen nog 123.000 jobs bij, maar de sterkere stijging van de loonkost zorgt er voor dat de werkgelegenheid 'minder uitgesproken' toeneemt.

Minister van Werk Kris Peeters juicht voorts dan weer de lage stand van de werkloosheid toe. 'Met een werkloosheidsgraad van 5,7 procent in 2019 bereiken we een historisch laag niveau. Bij het begin van de legislatuur lag die nog op 8,5 procent. Met de taxshift, het wegwerken van de loonhandicap en de hervorming van de vennootschapsbelasting, hebben we bedrijven extra zuurstof gegeven om hun activiteiten te ontwikkelen en meer jobs te creëren. Daar plukken we ook de komende jaren nog de vruchten van.'

Het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren zou in 2018 en 2019 sterker groeien dan vorig jaar. Maar omdat het consumentenvertrouwen afneemt, zou de particuliere consumptie minder snel groeien. 'Voor het eerst in bijna tien jaar zou de koopkracht sneller groeien dan de consumptie, waardoor de spaarquote van de particulieren zou toenemen van 11,2 procent in 2017 tot 12,1 procent in 2019.' De inflatie zou van 2,1 procent in 2017 dalen naar 2 en vervolgens 1,9 procent.