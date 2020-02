Poetshulpen krijgen loonopslag

De vakbonden en werkgevers van de dienstenchequesector hebben maandag een ontwerpakkoord bereikt. Daarin zit onder meer een brutoloonsverhoging in van 0,8 procent vanaf 1 januari 2020.

De huishoudhulpen in de dienstenchequesector strijden al sinds november voor een loonsverhoging, benadrukken ABVV Dienstencheques, ACV Voeding en Diensten en ACLVB. 'Ze hebben zich, als nooit tevoren, gemobiliseerd om druk uit te oefenen op de werkgevers en hen tot rede te brengen. Hun inzet heeft vruchten afgeworpen.' Maar ook: 'Met 11,50 euro bruto per uur behoren de 145.000 werknemers in de sector tot de laagstbetaalden van het land.'