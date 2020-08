Pokeren om de centrumrechtse kiezer...

De opmerkelijke entente tussen de PS en de N-VA biedt Open VLD- voorzitter Egbert Lachaert de kans zich op te werpen als de verdediger van de hardwerkende Vlaming. Vervelend voor de N-VA, maar ook voor de liberaal houdt die strategie risico’s in.

Wie op de dag van de verkiezingen, vandaag 440 dagen geleden, had gezegd dat de PS en de N-VA een groot akkoord zouden sluiten en bij de groenen zouden hengelen om steun, was even gek verklaard als wie voorspelde dat Finland Europees kampioen voetbal zou worden. Toch deed het eerste - het tweede kon door het uitstellen van het EK niet - zich deze week exact voor. Nadat de liberalen de grand deal van de preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) hadden afgeserveerd, nodigde het duo Groen en Ecolo uit voor een verkennend gesprek over een regeringsdeelname.

Met hun akkoord nemen zowel De Wever als Magnette een groot risico, want beide partijen zetten elkaar de afgelopen jaren weg als een baarlijke duivel. Met de belofte dat hij nooit zou zwichten voor de Franstalige socialisten bouwde De Wever de N-VA uit van een minipartijtje tot de dominante politieke kracht in Vlaanderen. Hij beloofde te doen wat Guy Verhofstadt (Open VLD) en Yves Leterme (CD&V) als premier niet konden: de Vlaamse kiezer geven waarvoor hij al jaren stemt. In zijn ogen is er in Vlaanderen één grondstroom: de Vlaamse kiezer wil een centrumrechts sociaal-economisch, migratie- en veiligheidsbeleid. Op federaal vlak lukt dat niet omdat de PS zo sterk staat, dus is Vlaamse autonomie nodig.

De Wever dreigt alles kwijt te spelen. Zijn sociaal- economische kiezer zal naar Open VLD terugkeren, de N-VA’ers die een staatshervorming belangrijk vinden, gaan naar het Vlaams Belang. Liberale bron

Gesprekken met de PS sloot De Wever nooit uit, maar die moesten dan gaan over het confederalisme. Samen met de Franstalige socialisten zou worden beslist welke bevoegdheden op federaal niveau blijven. Al de rest zou naar de deelstaten gaan.

Voorkamer confederalisme

De grand deal is een stap in die richting - Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet noemde wat op tafel ligt de ‘voorkamer van het confederalisme’. In ruil voor linkse sociaal-economische symbolen zoals een minimumpensioen van 1.500 euro en een vermogenswinstbelasting geven de Franstalige socialisten de Vlaams-nationalisten uitzicht op een staatshervorming en een streng migratie- en veiligheidsbeleid.

Op tafel ligt het plan om het zorg-, het arbeidsmarkt- en het mobiliteitsbeleid te splitsen, net als justitie, de brandweer en de politie. Juridisch is dat evenwel niet zomaar te regelen: daarvoor moeten bijzondere wetten worden aangepast. Daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig. Zelfs met de steun van de sp.a, CD&V en het cdH komen de N-VA en de PS niet eens aan een gewone meerderheid. Bovendien willen de Vlaams-nationalisten een en ander graag grondwettelijk verankeren en dat kan pas na de volgende verkiezingen.

Toch is het de bedoeling de bevoegdheden de facto al te splitsen. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) opperde eerder voor elk domein te werken met een Nederlandstalige en Franstalige federale minister, die een eigen beleid voor hun regio kunnen uitstippelen. Een alternatief denkspoor is dat het bij één minister blijft, maar dat die in samenspraak met de regio’s een apart beleid voert voor Vlaanderen en Wallonië. Vlaanderen kan zo naar rechts afslaan, Wallonië naar links.

Electorale zelfmoord

De Wever en Magnette hebben de steun nodig van minstens één andere partij, maar vinden die voorlopig niet. Open VLD en de MR werden anderhalve week geleden gepolst, maar maakten kipkap van het plan. ‘Een socialistisch economisch programma van de hand van mijnheer Magnette’, noemde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert het in een video.

Bij de liberalen was afgelopen week te horen dat daarmee instemmen ‘electorale zelfmoord’ is. Lachaert, die eerder dit jaar Gwendolyn Rutten opvolgde als voorzitter bij de liberalen, beloofde tijdens zijn campagne Open VLD opnieuw geloofwaardig te maken op sociaal-economisch vlak. Na meer dan twintig jaar federaal te hebben bestuurd, heeft zijn partij het imago dat ze alles slikt om aan de macht te blijven. Als Lachaert instemt met de plannen van De Wever en Magnette bevestigt hij dat beeld.

De liberalen zien in de toegevingen die de N-VA moet doen om bij de PS een staatshervorming los te wrikken een kans om de Vlaams-nationalisten te onttronen als de partij van de ‘hardwerkende Vlaming’.

De liberalen zien in de toegevingen die de N-VA moet doen om bij de PS een staatshervorming los te wrikken een kans om de Vlaams-nationalisten te onttronen als de partij van de ‘hardwerkende Vlaming’. Met wat nu op tafel ligt, is een oppositiekuur geen onaantrekkelijk scenario, want dan kan Open VLD inbeuken op die toegevingen. Het zou de omgekeerde wereld zijn van de situatie onder de regering-Di Rupo.

De N-VA beseft het gevaar en betwist dat verregaande toegevingen zijn gedaan. Er wordt op gewezen dat de PS cruciale hervormingen van de regering-Michel - de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting - slikt. Het zijn dezelfde argumenten waarmee Rutten destijds haar poging om een paars-groene regering te vormen verdedigde. Ze werd daarvoor snoeihard aangepakt door De Wever.

Kat in een zak

De liberalen, sowieso koele minnaars van een verdere regionalisering, zijn ook kritisch over het institutionele luik van de grand deal. Volgens hen heeft De Wever een kat in een zak gekocht. Er is geen enkele garantie dat de splitsing van bevoegdheden op de lange termijn behouden blijft, want pas na de volgende verkiezingen kan ze juridisch worden verankerd. De sociaaleconomische toegevingen komen er evenwel nu al. ‘Als dat wordt doorgevoerd, dreigt De Wever alles kwijt te spelen’, klinkt het bij een liberale bron. ‘De sociaal- economische kiezer zal naar Open VLD terugkeren, de N-VA’ers die een staatshervorming belangrijk vinden, gaan naar het Vlaams Belang.’

Er is nu een kans om de politieke impasse eindelijk achter ons te laten en het land weer op de rails te zetten. Maar als de liberalen zich zo blijven verzetten, loopt alles vast. N-VA-bron

Volgens de Vlaams-nationalisten spelen de liberalen evenwel met vuur. Nu de PS en de N-VA een akkoord hebben gesloten, ligt er een kans om de politieke impasse eindelijk achter ons te laten en het land weer op de rails te zetten. Maar als de liberalen zich zo blijven verzetten, loopt alles vast. De preformateurs zaten afgelopen week dan wel samen met de groenen, maar er is weinig geloof in dat denkspoor. De ecologisten willen niks weten van de staatshervorming die De Wever en Magnette hebben uitgewerkt en willen het akkoord op sociaal-economisch vlak nog linkser kleuren.

Verkiezingen

‘Als niks nog lukt, moet je terug naar de kiezer’, zei Jambon enkele weken geleden in De Tijd. Bij de N-VA geloven ze dat de liberalen dan de zwartepiet voor de mislukte onderhandelingen toegespeeld krijgen en ze electoraal een zware prijs zullen betalen bij een verkiezing die het Vlaams Belang allicht wint. Zij die van België houden, dreigen er zo de doodgravers van te worden. Voor Open VLD, een partij die in de peilingen nauwelijks nog boven 10 procent uitkomt, lijkt het einde zo nabij.

Bij de liberalen geloven ze niet dat het zover komt. Ook om verkiezingen te organiseren is er een meerderheid nodig en die is er niet. En zolang niks lukt en er geen stembusgang komt, blijft de regering-Wilmès aan zet, waarin elf van de veertien ministers liberalen zijn. Op de liberale hoofdkwartieren gokken ze erop dat op basis van die restregering een nieuwe ploeg kan worden gevormd, als de N-VA en de PS mislukken. ‘Als De Wever dan in de oppositie eindigt, is zijn partij - met de toegevingen die hij gedaan heeft - morsdood’, klinkt het.

De preformateurs blijven allicht ook volgende week proberen om (een van de) liberale partijen aan boord te trekken (zie inzet). Zaak wordt hen op de een of andere manier een inhoudelijk bod te doen dat ze moeilijk kunnen weigeren. Doordat Magnette onder druk van zijn achterban moeilijk zijn linkse trofeeën kan afstaan en De Wever zijn staatshervorming maar moeilijk kan verwateren, wordt dat een bijzonder heikele klus.