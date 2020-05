Politie klaagt over laks optreden Brusselse politiek tegen balorige jongeren

Het kwam in april in Anderlecht tot opstootjes tussen de politie en jongeren nadat een 19-jarige was omgekomen bij een politieachtervolging.

De Brusselse burgemeester Philippe Close en minister-president Rudi Vervoort, beiden PS'ers, ontkennen met kracht verwijten uit politiehoek dat opdracht wordt gegeven weg te kijken voor straatgeweld door jongeren.

Het zit er bovenarms op tussen de politiebond VSOA en de Brusselse PS. De reden is een forse uppercut richting de politiek door Vincent Houssin, de verantwoordelijke van de politiebond. Houssin is boos op de politiek na nieuwe rellen in Sint-Gillis, enkele weken nadat agenten en jongeren slaags raakten in Anderlecht over een 19-jarige die overleed bij een aanrijding met een politiecombi. Brussels staatssecretaris Pascal Smet (sp.a) kreeg toen de wind van voren omdat hij zich kritisch uitliet over het politieoptreden en het vermeende gebrek aan kennis van de ordediensten van de Brusselse 'quartiers chauds'.

Onze controles worden afgeremd door bepaalde politici. Ze kiezen zo de kant van de jeugdbendes, door ons optreden in vraag te stellen. Dat moet aangepakt worden, ook in coronatijden. Sommige linkse besturen sturen verkeerde signalen uit. Vincent Houssin Verantwoordelijke politiebond VSOA

'Er zijn al een tijdje rellen in Brussel, die angstvallig worden stilgehouden', zei Houssin op VRT Radio. 'Ook in deze coronatijden komen sommige bendes op straat om de politie uit te dagen. Dat de ramadan bezig is, wordt als reden voor die bijeenkomsten misbruikt. Want de meerderheid van de moslims houdt zich aan de regels. Maar die jongerenbendes proberen de macht op straat over te nemen en ze voelen daarbij dat ze de steun van lokale politici krijgen.'

'We moeten een kat een kat noemen: onze controles worden afgeremd door bepaalde politici. Ze kiezen zo de kant van de jeugdbendes, door ons optreden in vraag te stellen. Dit moet aangepakt worden, ook in coronatijden. Sommige linkse besturen sturen verkeerde signalen uit. In Brussel is dat een groot probleem, dat binnenkort ook uit de hand zal lopen, als er niets gebeurt. Wie zich tegen de politie keert, moet gestraft worden.'

Laisser-faire

Volgens de Vlaamse rechterzijde bewijst de cri de coeur van de vakbond nog eens het eeuwige pijnpunt van Brussel: het laisser-faire tegenover jongeren met migratieroots, deels uit schrik racisme verweten te worden.

'Jongerenbendes komen op straat om de politie uit te dagen en om de macht over te nemen in bepaalde wijken', zegt het Brusselse Parlementslid Matthias Vanden Borre (N-VA). 'Die bewuste afkeer van de wet en onze samenleving wordt gevoed door een criminele bodem, zoals drugshandel of extremistische predikers.'

'De situatie is echt explosief. Er zijn de jongerenbendes, haatpredikers, extremisten allerhande en de continue terroristische dreiging. Allen willen ze de politie bewust viseren en ze worden daarbij blijkbaar geen strobreed in de weg gelegd door de lokale politici van vooral PS-signatuur. Onbegrijpelijk, want de politie is soms letterlijk de laatste dam tegen chaos en geweld.'

Aan framing doen we in Brussel niet mee. Uitdagingen zijn er om aan te gaan en dat doen we in ons gewest samen met de politie. Woordvoerster Rudi Vervoort

Het Vlaams Belang lanceert een petitie, verspreidt clips via sociale media en roept politieagenten die te maken krijgen met intimidatie uit politieke hoek op dat te melden. 'Keer op keer zien we hetzelfde stramien: veelal allochtone jongeren lokken rellen uit met de politie, waarna de politie moet optreden. Eens het stof gaan liggen is, krijgt de politie dan nog te maken met aanvallen uit een andere hoek: de politiek', stelt senator Bob De Brabandere.

Vervoort

'Er is geen enkele klacht binnengekomen over feiten gelinkt aan de ramadan', reageert de woordvoerster van Brussels-minister-president Rudi Vervoort. 'Dat er uitdagingen zijn, ontkent niemand. Wij zijn een metropool. Op dat vlak zijn we niet zo verschillend van andere grootsteden. Onze politiemensen doen hun werk, niet altijd onder de meest gemakkelijke omstandigheden en zij zullen dat in de toekomst ook blijven doen.'

Aan framing doen we in Brussel niet mee. Uitdagingen zijn er om aan te gaan en dat doen we in ons gewest samen met de politie. Woordvoerster Rudi Vervoort

Ze wijst erop dat onder de noemer van 'de zaken benoemen' een ander probleem gecreëerd wordt, namelijk dat van de framing. 'Aan framing doen we in Brussel niet mee. Uitdagingen zijn er om aan te gaan en dat doen we in ons gewest samen met de politie.'

Ook de burgemeester van Brussel Philippe Close reageert gepikeerd. 'Beweren dat er instructies worden gegeven die die veiligheid in de weg staan, is gewoon fout.'