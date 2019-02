Politie krijgt revolutionaire app op telefoon

Politieagenten kunnen straks alle mogelijke info opzoeken, communiceren en taken uitvoeren met één app op hun smartphone. In Antwerpen is dat nu al het geval. De andere politiediensten volgen vanaf eind maart.

Begin vorig jaar pakte de lokale politie van Antwerpen uit met haar nieuwe app Focus. Die had Digipolis, het ICT-bedrijf van de stad Antwerpen, samen met het korps ontwikkeld. Agenten kunnen de app gebruiken op toestellen die het korps hen heeft gegeven, maar ook op hun persoonlijke smartphone als dat nodig is. Vooral de beveiliging van de app was een huzarenstuk.

De app is revolutionair voor het politiewerk. Agenten kunnen er alle mogelijke databanken mee raadplegen, zoals het strafregister, het rijksregister en de databank met nummerplaten. Politiemensen moesten die gegevens vroeger op verschillende plaatsen zoeken. Nu kan dat met enkele toetsdrukken.

Proces-verbaal

Agenten kunnen met de app ook een proces-verbaal opstellen. Ze vinden er een overzicht van alle incidenten en de ploegen die de incidenten afhandelen. De app bevat ook een kaart met alle mogelijke info, gaande van de ploegen op het terrein, camera’s, hulpdiensten tot nuttige gegevens van de stad, bijvoorbeeld over verkeerssituaties. Ook de dagelijkse briefing, die vroeger ’s ochtends in een powerpoint stond, is nu gewoon in de app te vinden. Die bevat ook alle contactgegevens van collega’s met wie via de app beveiligd kan worden gecommuniceerd.

Vanaf eind maart wordt de app bij de overige politiediensten uitgerold. Dat bevestigt Sandra Eyschen, de woordvoerster van de federale politie. Eerst wordt ze gebruikt door negen lokale proefzones en een federale verkeerseenheid. Dan volgen alle lokale politiezones en de eerstelijnsdiensten van de federale politie.

De federale politie heeft de app samen met de lokale politie van Antwerpen aangepast voor nationaal en dus ook meertalig gebruik. Zo is de Focus@Antwerpen-app omgedoopt tot Focus@GPI-app, de tweetalige afkorting voor de ‘geïntegreerde politie’. Politiemensen mogen de app alleen gebruiken voor professionele taken die binnen hun individuele bevoegdheden vallen. Daarbij gelden dezelfde regels als voor het snuisteren in databanken.

De versie van de app die de rest van de politie krijgt, zal ongetwijfeld nog verder evolueren naargelang de gebruikersbehoeften, de technologische evolutie en wetswijzigingen. De federale politie zal voor die aanpassingen instaan.

Interesse uit Europa