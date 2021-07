Politie krikt scores op examens hoofdcommissaris kunstmatig op

Grondige analyse

Verschillende korpschefs getuigen anoniem over de situatie: 'Sommige kandidaten voldoen echt niet', klinkt het. 'Er zijn mensen geslaagd met wie je niet eens een deftig gesprek kan voeren. Zij belanden door de versoepelingen in de hoogste rangen, terwijl ze daar niet voor geschikt zijn. Ik maak me oprecht zorgen over de toekomst van onze politie.'