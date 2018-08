Politie ontruimt migrantenkamp in Jabbeke

Bij een politieactie in een bos langs de E40 in Jabbeke zijn 66 migranten in een geïmproviseerd kamp aangetroffen.

De politie kwam het kamp op het spoor toen ze enkele migranten volgde vanuit de dorpskern van Jabbeke. Het bos langs de E40-snelweg, een populaire route voor mensensmokkelaars die migranten naar het Verenigd Koninkrijk willen doorsluizen, werd helemaal uitgekamd door agenten van de lokale en federale politie. Dat leidde naar houten constructies, waar de migranten onder sliepen. Er is ook keukengerei aangetroffen. Het ziet ernaar uit dat de mensen er al een tijd verbleven.

Er zijn 66 transmigranten geïdentificeerd. De politie neemt tegenwoordig foto's en vingerafdrukken van tegengehouden transmigranten, mensen die door ons land reizen om via de havens van Zeebrugge of Calais de oversteek naar het VK te maken. Het ging vooral om mensen uit Soedan, Irak en Iran.

De migranten kregen het advies te vertrekken. Het tentenkamp is afgebroken. 'Velen hadden al een bevel op zak om het grondgebied te verlaten', zegt Kris Depovere, de korpschef van de lokale politie, aan Het Laatste Nieuws. 'We hebben aanwijzingen dat ze uit Calais naar Jabbeke kwamen en vermoeden dat ze opnieuw die richting zullen uitgaan.'

Maximiliaanpark

Langs de E40 is opnieuw sprake van een stijgend aantal transmigranten. In het Maximiliaanpark bij het station Brussel-Noord, een ronselplek voor mensensmokkelaars waar veel migranten verzamelen, bevinden zich ook opnieuw honderden migranten. Het is het sein voor de politie om haar patrouilles en controleacties op te schroeven.