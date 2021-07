Politie versterkt grenscontroles

Vanaf vrijdag 16 juli heeft de federale politie de grenscontroles in luchthavens, stations en op de autosnelwegen versterkt om na te gaan of reizigers de verschillende coronaregels correct naleven.

Zo wil de federale politie helpen garanderen dat mensen in veiligheid kunnen reizen en dat de gezondheidssituatie in België onder controle blijft. Wie niet in orde is, riskeert een boete van 250 euro. Dat meldt de federale politie zaterdag in een persbericht.