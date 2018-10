Politie voert stiptheidsacties

De acties duren tot ongeveer 8.30 of 9 uur. Vincent Gilles, voorzitter van VSOA Politie, stelt wel dat de acties de hele dag kunnen duren. 'We hebben de agenten gevraagd de hele dag controles uit te voeren', zegt hij. De zwaartepunten van de controles liggen onder meer in Limburg, in en rond Brussel en in en rond Turnhout. De acties houden in dat de agenten controles uitvoeren op bijvoorbeeld gordeldracht of alcohol achter het stuur.