Politie woest op politiek na rellen in Brussel

'Politiegeweld onvergelijkbaar met VS'

De politievakbonden vinden het onheus dat de discussie over overdreven politiegeweld tegen zwarten in de VS zomaar wordt doorgetrokken naar ons land. 'Overdreven politiegeweld met een racistische ondertoon bestaat hier niet', zegt VSOA-voorzitter Vincent Gilles in het Nieuwsblad. 'Er zijn in België maar liefst drie controle-instanties en talrijke verenigingen zoals Human Rights Watch die elke beweging van een politieagent in het oog houden', aldus Gilles. 'Er zijn globaal zo’n 200 gevallen per jaar van ongepast geweld. Tussen 7 en 14 daarvan zijn onaanvaardbaar.' Volgens VSOA-ondervoorzitter Vincent Houssin zijn er jaarlijks zo'n 50 racismeklachten tegen agenten. 'Daarvan blijkt 1 procent ook echt tot een zaak te leiden.'

Omgekeerd dienden in de eerste helft van 2018 - de recentst beschikbare info - 400 agenten een klacht in omdat ze bij de uitoefening van hun job klappen kregen. De jaren daarvoor schommelde dat cijfer rond 800 gevallen per jaar.