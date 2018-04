Politie ziet terrorismecijfers meer dan halveren

Voor de eerste keer in zes jaar tijd dalen de politiecijfers over terrorisme in ons land. Het aantal nieuwe processen-verbaal over terrorisme en radicalisme is meer dan gehalveerd.

De statistieken van de politie zijn niet de ultieme graadmeter voor de criminaliteit in ons land. Er zijn natuurlijk ook misdrijven die de politie niet opmerkt of die niet zijn aangegeven.

Maar de criminaliteitscijfers wijzen zeker op tendensen. Ze zijn dan ook de optelsom van alle ‘aanvankelijke processen-verbaal’ (pv’s) die de federale politie en alle lokale politiekorpsen hebben opgesteld over een nieuw feit. En dat zowel voor alle gepleegde misdrijven als de pogingen daartoe.

Terrorisme

Zo wijzen de jongste statistieken duidelijk op een sterke terugval van de vaststellingen die verband houden met terrorisme. In het derde kwartaal van vorig jaar zijn nog maar 106 nieuwe pv’s opgesteld rond terrorisme, radicalisme en extremisme.

Dat waren er in dezelfde periode een jaar eerder nog 227, meer dan dubbel zoveel. En als de politie in de eerste negen maanden van 2016 nog 621 pv’s had opgesteld over feiten rond terrorisme en radicalisme, waren dat er voor dezelfde periode vorig jaar nog 374.

Het is de eerste keer in zes jaar dat de terrorismecijfers in ons land dalen. Het ging van 146 pv’s in 2011 naar 212 in 2012, 218 in 2013, 402 in 2014 en 602 in 2015 naar 777 in 2016. De eerste negen maanden van vorig jaar telde de politie er dus nog maar 374 met dalingen in de drie gewesten. In Vlaanderen zakte het aantal pv’s voor terrorisme en radicalisme in het derde kwartaal zelfs helemaal weg van 85 naar slechts 33.

Propagandasites IS

Niet alleen in Syrië en Irak, maar ook in ons land én online kregen de medestanders van de terreurgroep IS klappen. Uitgerekend vrijdag raakte bekend dat onder leiding van het Belgische federaal parket een grote internationale politieactie heeft plaatsgevonden om propagandasites van IS offline te halen. Daaronder bevond zich ook het beruchte ‘nieuwsagentschap’ van IS, Amaq.

De regering-Michel besloot vrijdag ook dat alle Belgische gemeenten een speciale veiligheidscel moeten oprichten, die op lokaal niveau tegen radicalisering, extremisme en terrorisme strijdt.

De criminaliteitsstatistieken hebben ook in het algemeen een nieuw diepterecord behaald. In de eerste drie kwartalen van vorig jaar telde de politie nog maar 641.968 nieuwe misdrijven, het laagste aantal sinds de eeuwwisseling. Al sinds 2012 zijn de criminaliteitscijfers in vrije val. Bijna enkel de terrorismecijfers gingen de jongste jaren, tot nu, tegen die dalende trend in.

Opmerkelijk is wel dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de criminaliteitscijfers zijn gestabiliseerd in de eerste negen maanden van 2017, terwijl het Brussels Gewest ook al sinds 2012 meesurfte op de terugval van de criminaliteit.

Diefstallen

Welke misdrijven zitten over heel België nog wel in de lift? Die zijn haast op één hand te tellen. Het aantal brandstichtingen nam toe in de eerste negen maanden van vorig jaar, net als de diefstallen van wapens en explosieven en de diefstallen uit garages. Ook het aantal ‘home-invasions’, gewelddadige inbraken bij mensen thuis, steeg naar 158 nieuwe gevallen, terwijl dat er in heel 2014 slechts 133 waren en de jaren voordien nog minder.

Zowat alle andere misdrijven breken laagterecords. Zo zakte het aantal woninginbraken verder weg tot nog ‘maar’ 37.450. Dat zijn er bijna 11.000 minder dan in de eerste negen maanden van 2011 (48.376). Het aantal winkeldiefstallen zakte slechts licht van 15.859 naar 15.467. De mensensmokkel, die in 2016 met 931 pv’s in de eerste negen maanden een piek had bereikt, zakte vorig jaar in dezelfde periode naar 613 vaststellingen.