Politiebaas: 'Diep verontwaardigd over bagger die we over ons krijgen'

'Er is geen structureel probleem van racisme bij de politie.' Dat zei Marc De Mesmaeker, de commissaris-generaal van de federale politie, donderdag in het Radio 1-programma 'De ochtend'.

De Mesmaeker zei 'diep verontwaardigd' te zijn over de 'ongenuanceerde uitlatingen' en 'bagger' die de politie de voorbije weken over zich heen kreeg. In het spoor van de protesten tegen het politiegeweld in de Verenigde Staten wakkerde ook het debat over politiegeweld in België aan.

Volgens De Mesmaeker is de toestand in de VS niet te vergelijken met die in ons land. 'De rekrutering, selectie, opleiding en bestraffing in Amerika zijn totaal, totaal verschillend van die in België.'

De politiebaas meent dat de Belgische politie onterecht een pak 'bagger' en 'ongenuanceerde uitlatingen' over zich kreeg. 'We zijn diep verontwaardigd, het is welletjes geweest.' De politietopman ontkent niet dat er 'punctuele dérapages' (uitschuivers) zijn, maar hij benadrukt dat er 'geen structureel probleem van racisme' is bij het politiekorps.

Etnisch profileren