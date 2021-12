Politiebonden bekijken 'laatste voorstel' van 70 euro opslag

Volgens de vakbonden stelde federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) dinsdag tijdens de loononderhandelingen 120 miljoen euro in het vooruitzicht. Dat is goed voor een algemene loonsverhoging van 70 euro netto per maand voor alle operationele personeelsleden. Dat hebben de vakbonden uitgerekend. Ook het politiepersoneel dat terwerkgesteld is in een burgerfunctie (CALog) krijgt volgens het voorstel dezelfde loonschaal.