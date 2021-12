Politiebonden sluiten nieuwe acties niet langer uit

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en vertegenwoordigers van de politievakbonden zijn woensdag opnieuw uit elkaar gegaan zonder akkoord. De bonden vinden de enveloppe van 75 miljoen euro die op tafel ligt voor een loonsverhoging onvoldoende. 'Bovendien is dat bedrag nog niet definitief toegezegd. Verlinden heeft dat geld nog niet in haar portefeuille', zegt Mario Thys van politievakbond NSPV. 'De regering stuurt Verlinden zonder wapens de strijd in. Zo gaan we er niet komen.'