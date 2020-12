Politiecommissaris op non-actief gezet na kerstdiner

Het kerstdiner dat eind vorige week plaatsvond in een politiecommissariaat van de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek blijft niet zonder gevolgen. Het afdelingshoofd van het betrokken commissariaat dat op dat moment dienst had, is op non-actief geplaatst. Dat meldt La Dernière Heure en is aan De Tijd bevestigd.