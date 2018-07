Politiek akkoord is mager beestje

Elke partij heeft zijn trofee gekregen, maar al bij al is het politiek akkoord over de begroting, de arbeidsdeal, Arco-Belfius en een vierde telecomspeler een mager beestje.

Opgejaagd door schaduwpremier Bart De Wever, die vond dat het de regering-Michel aan 'dash' ontbrak, heeft premier Charles Michel een laatste keer getoond dat hij de naam van 'mirakelpremier' wel degelijk kan claimen.

Net zoals in de zomer van 2017 heeft hij de begrotingsbesprekingen gebruikt om een groot politiek akkoord te sluiten, met verschillende puzzelstukken. En net zoals in het Zomerakkoord is het effect daarvan dat er nog weinig te doen is over de begroting an sich, wat de achilleshiel was en blijft van de regering-Michel.

Premier Charles Michel zat al moeilijk, toen de experts van het Monitoringcomité openlijk weigerden akkoord te gaan met de manipulatie van de regering, die de begrotingscijfers weer met enkele miljarden rooskleuriger hebben voorgesteld dan ze zijn.

En zelfs in het minimale scenario dat er 2,6 miljard euro moest worden gevonden, heeft de regering-Michel hocuspocus gedaan. Er worden nog maar eens 'technische correcties' doorgevoerd voor bijna 1 miljard euro. En de grijsgedraaide evergreen wordt nog eens afgespeeld: de strijd tegen de sociale en fiscale fraude moet nog eens 250 miljoen euro meer opbrengen.

Voor het begrotingswerk haalt de regering-Michel geen voldoende. Centrumrechts heeft de historische kans van de lage rente en aantrekkende economie laten liggen, om eindelijk de begroting in evenwicht te trekken en naar begrotingsoverschotten te gaan. Dat is de enige manier om de schuldenberg af te bouwen en de toekomstige generaties te ontlasten.

Arbeidsdeal

De regering-Michel rekent op terugverdieneffecten van de arbeidsdeal, wat meteen ook het kroonstuk van dit groot politiek akkoord is, of het toch had moeten zijn.

Maar opnieuw rekent de regering zich rijk, zoals oppositieleider John Crombez (sp.a) opmerkte. De regering rekent op een half miljard euro, omdat de arbeidsdeal 12.000 nieuwe jobs zou opleveren. 'Dat betekent dat dat 40.000 euro per kop zou opbrengen. Dat is zich rijk rekenen', aldus Crombez.

De arbeidsdeal zelf komt er in grote mate op neer dat de werkloosheidsuitkeringen in het begin wat verhoogd zullen worden, maar dat ze dan sneller zullen dalen. Dat moet werklozen aanzetten om een job te zoeken. Het voorstel komt uit de koker van professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). In een tweet feliciteert hij de regering.

Toch wilden Open VLD en N-VA graag verder gaan. Ze legden zelfs de stopzetting van de werkloosheidsuitkering na verloop van tijd weer op tafel. Bij de regeringsonderhandelingen was dat voorstel echter al afgeblokt door CD&V en MR, en Kris Peeters maakte snel duidelijk dat hij daar nu niet op zou toegeven.

In de finale onderhandelingsnacht heeft vicepremier Jan Jambon nog geprobeerd om iets meer uit de brand te slepen, maar het bleek een onmogelijke opdracht. Bij de N-VA wijzen ze erop dat ze er alleen voor stonden. Open VLD-vicepremier Alexander De Croo had afgehaakt, omdat hij zag dat het no passeran was voor CD&V en de MR.

Nochtans had Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten tijdens een stop in Wervik, aan de Franse grens, tijdens haar 'toer van Vlaanderen' nog duidelijk gemaakt dat de werkloosheidsuitkeringen in de tijd moesten worden beperkt, willen we meer mensen aan het werk te krijgen.

De N-VA en Open VLD kregen evenmin voor mekaar dat het SWT-stelsel sneller zou uitdoven. Er kwam slechts een minimale bijsturing, al betwist opnieuw Stijn Baert dat. Hij wijst erop dat het vervroegd brugpensioen dit jaar nog kon op 56 jaar, terwijl dat volgend jaar pas op 59 jaar zal kunnen, en in 2020 op 60 jaar. Maar eigenlijk was dat al vastgelegd.

Al bij al is de arbeidsdeal een mager beestje gebleven, met hier en daar een premie voor werklozen die een opleiding of een stage willen volgen voor een knelpuntberoep.

Vierde telecomspeler

Alexander De Croo heeft in ieder geval zijn trofee binnengehaald. Hij kreeg het fiat voor de veiling van 5G-licenties, waarbij er een plekje voorbehouden wordt voor een nieuwe speler. Daarbij valt de naam van de Franse prijsbreker Iliad.

Volgens Alexander De Croo is dat goed nieuws voor de consument. Meer concurrentie zorgt voor lagere prijzen, is zijn discours.

Binnen de regering, vooral bij de N-VA, blijven de vraagtekens groot of de consument er wel beter van zal worden. Het dreigt ook negatieve effecten te hebben voor de bestaande spelers Proximus, Telenet en Orange. Maar het was onbegonnen werk om dwars te blijven liggen, omdat er niet op te tornen was tegen De Croo's agressieve communicatie dat het goed is voor de consument als er meer concurrentie komt.

Arco-Belfius

Elk groot akkoord bevat steevast een luik over Arco. En dat is nu niet anders. CD&V-vicepremier Kris Peeters is er alvast van overtuigd dat het nu geregeld is: de Arco-gedupeerden kunnen rekenen op een vergoeding. En daar zal al midden oktober werk van worden gemaakt, wat Europa er ook van moge denken, liet Peeters verstaan in een tweet.

Of dat Europa zo maar in snelheid kan worden genomen, is nog maar de vraag. Vicepremier Jan Jambon (N-VA) gaf al te kennen dat er niets zal gebeuren in strijd met Europa.

Wat wel duidelijk is, is dat de regering nu werk zal maken van de beursgang van Belfius. Er zal dertig procent van de staatsbank worden geprivatiseerd. Premier Charles Michel mag die pluim op zijn hoed steken, want hij voerde de forcing om de beursgang van Belfius te ontkoppelen van de vergoeding voor de Arco-gedupeerden. Zo hield Kris Peeters de boel lange tijd gegijzeld.