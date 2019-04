Politiek akkoord over bestuurders bij Bpost

De maandenlange politieke impasse over de bestuurders bij Bpost is doorbroken.

Op minder dan twee maanden voor de verkiezingen is de regering-Michel er op de valreep in geslaagd drie bestuurders voor te dragen voor de raad van bestuur van Bpost. Dat vernam De Tijd.

In januari 2018 liepen de mandaten af van Caroline Ven, Laurent Levaux en Luc Lallemand en moest de regering drie nieuwe bestuurders voorstellen. De regeringspartijen CD&V en N-VA raakten het evenwel niet eens. CD&V wilde het mandaat van haar bestuurder, Caroline Ven (een ex-cabinetard van premier Yves Leterme en Herman Van Rompuy), verlengen. De N-VA wilde een eigen mannetje in de raad van bestuur, zodat ze een voet tussen de deur kreeg bij Bpost.

In principe mag een regering in lopende zaken geen benoemingen doen omdat ze daar geen democratische legitimiteit voor heeft. Maar in regeringskringen is te horen dat de facto de algemene vergadering van Bpost beslist en niet de regering. ‘Het gaat niet om een beslissing van de ministerraad, dat kan dus in lopende zaken.’