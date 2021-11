Politiek akkoord over boosterprik voor iedereen

De ministers van Volksgezondheid hebben een akkoord bereikt om iedereen die volledig gevaccineerd is een boosterprik toe te dienen. Voor wie met het Johnson & Johnson-vaccin is ingeënt, zal dat binnenkort al gebeuren.

Alle Belgen die ingeënt zijn met het Johnson & Johnson-vaccin worden weldra uitgenodigd voor een boosterprik. Dat hebben de federale en regionale ministers van Volksgezondheid beslist. Die boosterprik moet de tanende immuniteit verhogen. De vaccinatie zal wellicht via de vaccinatiecentra verlopen.

De ministers bereikten ook een principieel akkoord over een derde prik voor wie ingeënt is met een ander vaccin. 'Er wordt nu gekeken om de wetenschappelijke basis de komende twee weken op punt te stellen en diverse scenario’s voor te bereiden. Daaruit moet blijken hoe en wanneer mensen die extra dosis kunnen krijgen', zegt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Op het volgende overleg tussen de ministers op 27 november wordt de knoop over de derde prik doorgehakt.

Of en wanneer een derde prik nodig is, was de afgelopen dagen voer voor debat. 'Wetenschappelijk is er geen eenduidig bewijs dat de bescherming van de vaccins zwaar daalt in het eerste halfjaar', zegt Steven Van Gucht, viroloog van Sciensano, aan De Tijd. 'Er moet voldoende tijd zitten tussen het tweede shot en het boostershot om een duurzame geheugenrespons te creëren.'

De booster voor J&J vindt Van Gucht een geval apart omdat het om een vaccin gaat met maar één dosis. De bescherming bij dat vaccin brokkelt sneller af. Een studie in het wetenschappelijke tijdschrift Science wijst erop dat de beschermingsgraad tussen maart en september gezakt is van 86 naar 13 procent.