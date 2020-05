Politiek bergt verbod tweedeverblijvers versneld op

Er is een opvallende koerswijziging in de maak rond het inreisverbod voor mensen die naar hun buitenverblijf willen. Terwijl dat eerst tot 8 juni zou gelden, laat premier Sophie Wilmès (MR) nu weten het verbod deze week nog te willen schrappen.

De tweedeverblijvers - een interessante electorale doelgroep - zijn de inzet van een rondje politieke en juridische powerplay. Juridisch kwam er dinsdag een nieuw offensief. Vier tweedeverblijvers zijn bij de Raad van State een procedure in kort geding gestart om het reisverbod naar hun eigendom te laten schorsen.

Badgasten in Oostende moeten plek reserveren



Mensen die in Oostende een dagje aan het strand willen liggen, zullen op voorhand een plekje moeten reserveren. Er komt een reserveringssysteem voor de drukste stukken van het strand, meldt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Inwoners krijgen voorrang, net als mensen die er een tweede verblijf hebben en hotelgasten. Dagjestoeristen komen het laatst aan bod. Een plaats reserveren is gratis, maar het aantal plekken is beperkt. Minder drukke delen van het strand blijven vrij toegankelijk. Het systeem wordt in juni getest. Ook de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé (CD&V), werkt aan een monitoringsysteem om de komende maanden de drukte aan de zee in de gaten te houden.

Het gaat om een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzaak. Die komt erop neer dat de zaak heel snel behandeld wordt. De zitting komt er maandag al. 'Bij een schorsing kan iedereen weer ongestoord naar zijn tweede verblijf', zegt Stijn Verbist, de advocaat van de vier. Het proces in de richting van een eventuele vernietiging - zolang de regering het verbod niet intrekt - is een lang en tijdrovend proces. Maar de schorsing volstaat om het verbod te doen kapseizen.

Position switch

Niet toevallig kwam er een position switch vanuit de federale regering. Premier Wilmès liet dinsdagochtend weten dat er de komende dagen mogelijk een oplossing komt voor mensen met een buitenverblijf. Nochtans was begin mei beslist het verbod tot minstens 8 juni te handhaven. Dat zette veel kwaad bloed bij eigenaars en kustburgemeesters, omdat het eerst de bedoeling was mensen vanaf 18 mei weer naar hun buitenverblijf te laten gaan.

De koerswijziging heeft deels te maken met de juridische strijd. De procedure bij de Raad van State heeft mogelijk financiële consequenties voor de Belgische staat. Die loopt het risico op schadeclaims door eigenaars als de Raad van State het verbod schorst. Die eventuele claims vervallen als de overheid het inreisverbod intrekt voor er een uitspraak komt.

Kleinere ziekenhuizen

Tegelijk zijn er nog weinig valabele argumenten om het verbod te handhaven. Bij het begin van de epidemie bestond de vrees nog dat de kleinere ziekenhuizen aan de kust een mogelijke toestroom van zieke tweedeverblijvers niet zouden aankunnen. Maar de gezondheidscrisis is voorlopig bedwongen, waardoor er weinig reden is de bezitters van een buitenverblijf nog langer weg te houden uit hun eigendom. Daarom was vanuit de N-VA door Vlaams minister-president Jan Jambon en minister van Toerisme Zuhal Demir maandag ook al zware druk uitgeoefend om het inreisverbod versneld te schrappen.

Bovendien voelt de politiek juridisch de druk stijgen omtrent de inperking van het eigendomsrecht, een steunbeer van onze rechtsstaat. Want er is niet alleen de procedure bij de Raad van State. Bij de gewone rechter loopt ook een procedure ten gronde van een tweedeverblijver. Tegelijk hebben 450 andere eigenaars een ingebrekestelling verstuurd naar het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Ze eisen dat de overheid het inreisverbod ongrondwettig verklaard en een schadevergoeding van 50 euro betaalt per dag dat het blijft bestaan. 'Nog eens 10.000 mensen met een tweede verblijf hebben zich verzameld en wachten af. Maar als het inreisverbod niet snel wordt ingetrokken, zullen ook zij zich wellicht juridisch engageren', zegt Verbist.

Elektronisch overlegcomité

'Als we groen licht krijgen van de GEES (de expertengroep die de regering adviseert over het versoepelen van de maatregelen, red.), zullen we dat doen. Ik zie niet in waarom we nog meer tijd zouden verliezen', zei Wilmès. Een concrete datum wilde ze niet geven voor het opheffen van het verblijfsverbod, maar de boodschap was dat het niet meer dan een kwestie van enkele dagen is. Achter de schermen is te horen dat daar geen bijeenkomst voor nodig is van de Nationale Veiligheidsraad, het overleg tussen de topministers van de federale regering, de regionale minister-presidenten en de wetenschappelijke experts. De beslissing om het verbod te schrappen kan vrij eenvoudig via een elektronisch overlegcomité worden genomen, omdat ook de regio's betrokken partij zijn. Een grote fysieke jamboree is niet nodig, luidt het.

Wij geven hier geen apart advies over. Onze job is de regering te adviseren over de ruimere strategie om de lockdown af te bouwen, onder meer over de plannen voor het toerisme. Dit is een discussie over de handhaving. Dat is geen taak voor ons. Erika Vlieghe Voorzitster expertengroep GEES