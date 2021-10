Politiek bespaart (beetje) op zichzelf en op medewerkers oud-ministers

De besparing moet in 2022 3,5 miljoen euro opbrengen, in 2023 7 miljoen en in 2024 10,5 miljoen. Zeker voor politieke partijen is die besparing al bij al beperkt, wetende dat de Belgische partijfinanciering zowat de gunstigste van Europa is. Dat was destijds een bewuste keuze, want na onder meer het Agusta-schandaal wilde de politiek komaf maken met haar afhankelijkheid van schenkingen van particulieren en bedrijven.