Politiek boos op banken

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem: 'We willen gezonde bedrijven door deze crisis loodsen en vragen dat iedereen zijn rol speelt, ook de banken.'

Net zoals het Vlaams Parlement neemt ook de Kamer de banken op de korrel omdat ze moeilijk doen als zelfstandigen uitstel van betaling vragen. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) vraagt dat de banken hun 'maatschappelijke rol' spelen.

Parlementsleden van de meerderheid en de oppositie haalden donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer hard uit naar de banken. De aanleiding zijn de vele getuigenissen van zelfstandigen en ondernemers die geconfronteerd worden met banken die moeilijk doen over het verstrekken van kredieten of het toekennen van uitstel van betaling.

Een getuigenis die meer dan een keer werd aangehaald, was die van een restaurantuitbater uit het Antwerpse in Het Laatste Nieuws. Omdat haar financiële buffer zienderogen slinkt, wou ze bespreken of de aflossingen voor haar lening een paar maanden uitgesteld konden worden, zoals in de eerste lockdown. Maar ze botste op een njet. 'Haal de spaarrekening van uw 7-jarig zoontje leeg en kom dan eens terug', klonk het.

Solidair

In het halfrond klonk het unisono dat deze houding van de banken 'onaanvaardbaar' is. De parlementsleden verwijten de banken niet solidair te zijn met de ondernemers, die op vraag van de overheid hun deuren hebben moeten sluiten, terwijl de banken wel op solidariteit konden rekenen toen ze in de financiële crisis in de problemen kwamen.

Dat de CEO van Belfius, Marc Raisière, onlangs opmerkte dat in deze coronacrisis het kaf van het koren wordt gescheiden, is volgens de parlementsleden tekenend voor de houding van de banksector.

Er moet een procedure komen, geen willekeur. Vincent Van Peteghem Minister van Financiën

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) volgde de parlementsleden in hun kritiek op de banken. 'Dit kan niet, als er geen redelijke hulp van de banken komt', zei Van Peteghem. 'We willen gezonde bedrijven door deze crisis loodsen en vragen dat iedereen zijn rol speelt, ook de banken.'

Geen willekeur

Concreet vraagt de minister dat de banken, als een uitstel van betaling van meer dan negen maanden nodig is, een procedure uitwerken voor een 'case by case'-aanpak. 'De banken moeten motiveren waarom ze iemand wel of geen uitstel geven', zei de minister. 'Er moet een procedure komen, geen willekeur'.

Ook Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) noemde de halsstarrige houding van de banken al 'schandalig en onaanvaardbaar'. 'Ik verwacht van de banken dat ze aan het grote publiek duidelijk maken dat ze hun beloftes om de ondernemers in moeilijkheden te steunen nakomen. En ik wil niet horen dat wij vanuit Vlaanderen dan eerst nog maar eens over de brug moeten komen. Ik ben dat eerlijk gezegd beu', zei Crevits.

Ik ben dat eerlijk gezegd beu. Hilde Crevits Vlaams minister van Economie

Zowel Crevits als Van Peteghem nam contact op met Febelfin, dat in een persbericht laat weten dat 'de banken het engagement nemen om alle gezonde, levensvatbare bedrijven met toekomstperspectieven doorheen deze crisis te loodsen'. Waarop meteen de oproep volgt om tijdig contact op te nemen met de bank en niet te wachten tot de betalingsuitstellen aflopen. 'De banken blijven hun maatschappelijke rol spelen en zijn niet spaarzaam met het verlenen van nieuwe kredieten aan bedrijven. Het aantal nieuwe kredietverleningen in december ligt volledig in lijn met de voorgaande jaren.'

Kosten op het sterfhuis

In financiële kringen wordt stilletjes opgemerkt dat een krediet na negen maanden uitstel 'problematisch' wordt. En dat de banken nog altijd een risico dragen en potentieel verlies lijden als een krediet niet kan worden afbetaald. 'Wie na moratoria komt aankloppen, is meestal verloren: kosten op het sterfhuis.' Maar dat is een moeilijke boodschap om mee te geven, luidt het.