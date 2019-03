Politiek gaat voor elektrische bedrijfswagen

Het voorstel van Groen om salariswagens zo veel mogelijk aan banden te leggen wekt beroering in de Wetstraat en daarbuiten. Vooral vanuit centrumrechtse hoek krijgt de partij de kritiek in de zak van de werknemers te zitten. Een bedrijfswagen is fiscaal veel interessanter dan een bruto loonsverhoging, waardoor in ons land meer dan een half miljoen salariswagens rondrijden.