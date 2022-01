Politiek hoopt zonder verstrengingen door omikronstorm te laveren

Op het Overlegcomité donderdag staan geen grote manoeuvres met de coronaregels gepland. Het wedervaren in Nederland bewijst hoe lastig laveren het politiek is na twee jaar pandemie.

Wat doet omikron? Het is de centrale vraag op het eerste Overlegcomité van 2022 tussen de federale en de regionale topministers over de coronaregels.

Boven het overleg hangt nog de schaduw van de ontwikkelingen na de bijeenkomst van twee weken geleden. De vaudeville die toen ontstond over de cultuursector - met eerst de experts die hun handen van de beslissing over de sluiting aftrokken en nadien onder druk van de Raad van State ook de politiek - is nog niet helemaal verteerd.

De analyse is politiek wel gemaakt dat zo'n cinema geen sequel mag krijgen om de al verminderde steun voor het coronabeleid niet verder te zien afkalven. Het schouwspel creëerde de perceptie dat geen van de politiek betrokkenen nog bereid is een eigen besluit te steunen en de minste druk vanuit gelijk welke lobbyhoek volstaat om van het schip te springen. Niet echt bevorderlijk voor het verdere beheer van de pandemie die ook niet vliegensvlug voorbij zal zijn.

Soepeler quarantaine op basisscholen De leerlingen van een klas in een basisschool zullen vijf dagen in quarantaine moeten zodra in die klas vier besmettingen zijn vastgesteld. Dat is een versoepeling van de regels: vandaag ligt de drempel op twee besmettingen. Door de stijgende besmettingscijfers leidde dat tot onwerkbare situaties. Sinds eind november moesten tal van scholen de deuren sluiten. De Belgische ministers van Volksgezondheid en Onderwijs hebben ouders woensdag ook opgeroepen hun kinderen minstens een keer per week te screenen via een zelftest. Die gratis maken, zoals in sommige andere Europese landen, is op dit moment niet aan de orde.

Het euvel blijft dat nog altijd onduidelijk is wat de impact van de snel oprukkende omikronvariant zal zijn. Het staat vast dat overal waar omikron neerstrijkt de viruscirculatie snel daarna explosief toeneemt. Die trend is ook bij ons ingezet, met deze week een record van 28.000 positieve testen per dag.

28.000 Recordbesmettingen Het aantal besmettingen verpulvert door de opkomst van de omikronvariant nieuwe records.

Voortschrijdend inzicht doet de wetenschappelijk inzichten over omikron wel vorderen. De algemene teneur is dat de prognoses minder negatief zijn sinds de eerste doemberichten. 'Volgens de beschikbare data leidt omikron tot ongeveer de helft lagere ziektelast in de ziekenhuizen en een derde minder op de afdelingen intensieve zorg', staat in de nota aan het Overlegcomité van coronacommissaris Pedro Facon die De Tijd kon inkijken.

Almaar meer onderzoek toont aan dat ons immuunsysteem na vaccinatie of eerdere infectie beter dan eerst gedacht standhoudt tegen de zwaarste vorm van Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. De consensus groeit ook dat een oppepprik onze beschermingswal tegen omikron verhoogt, al zou de dam tegen infectie na een aantal maanden toch weer zakken.

Beeld verschilt

Het blijft moeilijk inschatten. Door de onzekerheden over omikron - vooral de mate waarin de variant aan vaccins of vroegere natuurlijke infectie weet te ontsnappen - is het voor de virusvoorspellers lastig scenario's opstellen over de verwachte evolutie van ziekenhuisopnames en de bezetting van de intensieve zorg.

Het beeld verschilt van land tot land. Terwijl het in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken voorlopig lijkt mee te vallen in de ziekenhuizen, klimt het aantal ziekenhuisopnames in Italië, Frankrijk of Spanje toch sneller. Ook bij ons doorbrak het aantal opnames deze week opnieuw de grens van 200.

200 Opnames Ook bij ons doorbrak het aantal opnames deze week opnieuw de grens van 200.

Mogelijk wordt het scenario dat omikron de intensievezorgafdelingen niet doet overlopen, door de immer toenemende bescherming tegen de ergste vorm van Covid-19, maar de gewone verpleegafdelingen wel nog vollopen. De reden is dat er nog altijd te veel kwetsbare mensen zijn om de massa gelijktijdige besmettingen door omikron te bolwerken. Het worden nog enkele lastige maanden, waarschuwt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano.

Geen grote wijzigingen

De coronaregels fel wijzigen is het Overlegcomité niet van plan. Zelfs in die mate dat geen nieuw koninklijk besluit - de wettelijke onderbouw voor de coronaregels - gepland staat.

Ook de experts van het GEMS-team vragen niet veel verstrengingen, blijkt uit het advies dat De Tijd kon inkijken. Hooguit pleiten ze hier en daar voor wat aangescherpte regels, zoals over thuiswerk, een verminderde bezetting van trein en bus en contactbubbels thuis.

Lees meer Overlegcomité buigt zich over coronabarometer

'Mag ik dat toch wat raar vinden', stelt een topper binnen het Overlegcomité. 'Twee weken geleden wilden ze het hele land nog in lockdown zetten zodra de coronacijfers weer snel zouden stijgen. Nu is dat plots niet meer nodig.'

De focus zal eerder liggen op het nog eens goed uitleggen hoe mensen zich het best beschermen en de maatregelen kunnen volgen. En op de promotie van het gebruik van beter beschermende FFP2-mondkapjes en zelftests.

Isolatie en quarantaine

Die zelftests zijn ook als hulpmiddel gepromoot bij het versoepelen van de isolatie- en quarantaineregels. Het lijkt er almaar meer op dat de keuze wordt gemaakt om de viruscirculatie gecontroleerd op een hoog niveau toe te laten, zonder dat de ziekenhuizen bezwijken, en zo de economie en de samenleving zoveel mogelijk draaiende te houden.

Het risico wordt genomen dat dat - mee dankzij de vaccinaties - voldoende is om de omikronstorm te doorstaan. En daarna zonder grote jojopolitiek ook de volgende golven aan te pakken. Tot het virus zijn grootste kracht verloren heeft en heropflakkeringen geen overdreven druk meer zetten op de zorg en de samenleving.

Nederland zit in een lockdown en telt evenveel positieve gevallen als wij. Het wijst erop dat mensen zich in de privésfeer niet veel aantrekken van de regels. Bovendien is er meer en meer gewelddadig protest. Bron in het Overlegcomité