Politiek loert om de hoek in zoektocht naar CEO Bpost

Ook zonder volwaardige regering kan een CEO van Bpost worden aangeduid. Sinds een nieuwe wet is de raad van bestuur en niet langer de regering daarvoor bevoegd. Maar de politiek kijkt wel mee.

Kan een CEO van een overheidsbedrijf worden aangeduid zonder dat er een federale regering is? Die vraag dringt zich op nu Bpost-CEO Koen Van Gerven heeft aangekondigd dat hij in februari vertrekt en er mogelijk tegen dan nog altijd geen federale regering is.

Het antwoord op de vraag is ja. De vorige regering liet op voorstel van toenmalig minister van Overheidsbedrijven Alexander De Croo (Open VLD) een wet goedkeuren waardoor niet langer de regering bestuurders van overheidsbedrijven benoemt, maar de raad van bestuur.

Dat werd enkele maanden geleden nog duidelijk toen nieuwe bestuurders moesten worden aangeduid bij Bpost. De raad van bestuur duidde dan drie nieuwe bestuurders aan, onder wie Caroline Ven.

Maar ondanks de nieuwe wet heeft de regering nog altijd een beslissende stem. Zonder informele goedkeuring van het kernkabinet passeren benoemingen niet. De aanduiding van Caroline Ven - met CD&V-etiket - kreeg pas groen licht toen de N-VA uit de regering was gestapt. Toen de N-VA nog in de regering zat, wilde ze die post zelf invullen. Na de uitstap lag de weg vrij voor de drie overgebleven regeringspartijen om de benoeming groen licht te geven.

Ook de aanduiding van de Bpost-baas zal niet gebeuren zonder dat de naam op een kernkabinet is gepasseerd. De raad van bestuur van Bpost zal dus niet zomaar eender wie kunnen naar voren schuiven, want de staat heeft de helft in handen van Bpost.

De vraag is of de benoeming van Van Gervens opvolger zal worden gekoppeld aan andere benoemingen die al maanden geblokkeerd zitten. ‘Als voor iemand zonder politieke kleur wordt gekozen, komt er geen koppeling. Maar zodra het over iemand met een uitgesproken kleur gaat, dreigt die benoeming te worden gelinkt aan andere benoemingen’, is te horen in de Wetstraat.