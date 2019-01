Politiek richt vizier op Francken na visazwendel

Gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) staat vol in de wind voor de zwendel met reispapieren voor christelijke vluchtelingen uit Syrië. Hij zou te willekeurig papieren hebben toegekend.

‘De misdaad is maar één klik verwijderd van de gemeenteraad.’ Het bleken profetische woorden. De partijwoordvoerder van CD&V bracht op de sociale media de controversiële uitspraak van N-VA-voorzitter Bart De Wever over de cocaïnemaffia in Antwerpen fijntjes in herinnering, een quote die de N-VA nu als een boemerang in haar gezicht krijgt.

De politieke fall-out is groot na de arrestatie van het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam. Hij troggelde mensen uit de Armeens-Syrische gemeenschap tienduizenden euro’s af om familie en vrienden naar ons land te brengen. Wie betaalde, kreeg een plek op de lijst die Kucam doorgaf aan het kabinet-Francken om via de Belgische ambassade in Libanon een humanitair visum te krijgen.

Het Antwerpse parket benadrukt dat er geen enkele aanwijzing is dat Francken of zijn kabinet weet had van de visazwendel. Maar Francken wordt politiek verantwoordelijk geacht omdat hij alleen beslist wie wel of geen visa krijgt en omdat zijn kabinet de deur zou hebben opengezet voor een mensensmokkelaar. ‘De mensensmokkel zit in de kern van onze overheid’, klonk het in liberale kringen. De federale regering besloot intussen zich burgerlijke partij te stellen in de affaire, net als Francken zelf.

Willekeur

De grootste kritiek op de N-VA’er is dat hij willekeur toeliet. De Staatsveiligheid screende de kandidaat-vluchtelingen, maar voor de rest zou het kabinet-Francken de namen van Kucam klakkeloos hebben overgenomen en doorgegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Die regelt en controleert verblijven in ons land en levert ook de humanitaire visa af aan de diplomatieke diensten.

De Kamerleden Wouter De Vriendt (Groen), Monica De Coninck (sp.a) en Nahima Lanjri (CD&V) zeggen dat ze de staatssecretaris jarenlang waarschuwden dat het gebrek aan transparantie en controle op de toekenning van humanitaire visa tot ongelukken zou leiden. Maar Francken, onder wiens bewind de toekenning van visa fors werd opgetrokken, wilde volgens hen nooit luisteren.

Eenzelfde geluid bij ontslagnemend vicepremier Kris Peeters (CD&V). ‘Er is in de regering nooit over gesproken omdat Francken op zijn strepen stond. Maar zoiets volledig toevertrouwen aan een minister of staatssecretaris zonder transparantie geeft aanleiding tot malafide praktijken.’

Open VLD-vicepremier Alexander De Croo vroeg zich dan weer af of werken met tussenpersonen juridisch koosjer is. Wat een boze reactie van Francken uitlokte. ‘De humanitaire visacorridors in 2015 en 2018 werkten ook via tussenpersonen. Daar heb ik nooit opmerkingen op gekregen, enkel felicitaties.’

Verenigde Naties

De nieuwe minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) maakt komaf met het systeem van haar voorganger. ‘De achterpoort met schimmige tussenpersonen is dicht. Hervestiging (mensen overbrengen uit vluchtelingenkampen of uit een precaire situatie buiten hun thuisland, red.) zal alleen nog mogelijk zijn via het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR. Dat screent mensen ter plekke en selecteert ze op basis van objectieve criteria (gebaseerd op vluchtelingenverdragen zoals de Conventie van Genève, red.).’

Bij de toekenning van een humanitair visum moet kwetsbaarheid de doorslag geven, niet de dikte van de portefeuille. Wouter De Vriendt Kamerlid Groen

Vanuit het parlement klinkt al langer de roep op de Verenigde Naties te leunen voor de selectie van vluchtelingen. ‘Bij de toekenning van een humanitair visum moet de kwetsbaarheid van de persoon in kwestie de doorslag geven, niet de dikte van zijn portefeuille’, zegt Wouter De Vriendt.

Kwetsbaarheid en een band met België zijn ook de voorwaarden die Francken hanteerde. Hij probeerde volgens insiders na zijn aantreden ook tot een quotasysteem te komen voor humanitaire reddingsoperaties, mét heldere criteria. Hij overlegde daarover met vluchtelingen-ngo’s en migratiespecialisten.

Francken wilde criteria opstellen om 250 mensen over te brengen zonder het risico te lopen op procedures van mensen die niet gekozen werden. Zijn poging botste op juridische bezwaren, waarna hij het geweer van schouder veranderde. Hij besloot zijn ‘discretionaire bevoegdheid’ rond humanitaire visa - het is een pure gunst waarover hij alleen beslist - dan maar ruim te interpreteren. Wettelijk is dat hem toegestaan.

Beschermheer

Hij alleen zou over de visa gaan. Dat vertaalde zich in verschillende operaties, met een rol voor ngo’s, vertrouwenspersonen en ook particulieren, om mensen naar hier te brengen. Francken wierp zich op als een beschermheer van de oosterse christenen, een minderheidsgroep die in Syrië belaagd wordt door de terreurgroep IS. Bovendien kon hij er het N-VA-migratiemodel mee in de verf zetten: mensen asiel geven door ze via de legale weg en een voorafgaande selectie naar Europa te brengen, wat de illegale mensensmokkel moet breken.

Bij de selectie door de UNHCR is religie maar één element in de criteria voor een hervestiging. Het risico is dan groot dat vervolgde christenen minder snel kans maken op een hervestiging in ons land. Het voordeel is dat de VN de politieke rugdekking biedt die Francken ontbeert door te varen op een vertrouwenspersoon die een ‘monster in eigen rangen bleek’.