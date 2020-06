Politiek zet wetenschappers op hun plaats over mondmaskers

Ondanks grote druk van de Belgische virologen komt er in ons land geen uitbreiding van de mondmaskerplicht.

Er is geen goede epidemiologische reden om de mensen uit te leggen waarom we het verplicht dragen van een mondmasker nu zouden uitbreiden. Dat stelde premier Sophie Wilmès (MR) na afloop van de Nationale Veiligheidsraad, het overleg tussen de federale topministers, de regionale ministers-presidenten en de wetenschappelijke experts die de overheid bijstaan in de gezondheidscrisis.

Hoger toerental

De wetenschappers zetten in aanloop naar het overleg stevige druk om mondmaskers te verplichten in onder meer winkels en warenhuizen. De virologen vinden dat het steeds moeilijker wordt voldoende afstand te bewaren nu het leven weer op een hoger toerental draait. Bovendien heeft verplicht dragen van een mondmasker het voordeel van de duidelijkheid, zodat wie het wel draagt niet gefrustreerd raakt.

100 besmettingen Er zijn minder dan 100 besmettingen per dag en minder dan 20 ziekenhuisopnames.

De virologen vonden een opvallende medestander in Paul Stoffels van de farmareus J&J, de belangrijkste Belg in farmaland. Hij liet in 'De Afspraak' verstaan dat hij pro is. Better safe than sorry en een vorm van respect voor risicogroepen, zei Stoffels. Een mondmasker is minder een bescherming voor wie er een draagt, dan voor de mensen errond.

De uitkomst is dat de mondmaskerplicht niet wordt uitgebreid. Alleen op het openbaar vervoer is het verplicht, net als voor het horecapersoneel en delen van het onderwijs. Al leggen veel bedrijven en winkels het hun personeel en klanten toch op. Tegelijk versoepelt de politiek de regels voor winkelen. Dat kan voortaan weer in gezelschap. Ook het snelle 'runshoppen' van maximaal een halfuur hoeft niet meer.

De politiek vond het een vreemd signaal mondmaskers te verplichten op een moment dat de epidemie verder afzwakt. Alle trends zijn anderhalve maand na de eerste versoepelingen van de coronaregels nog dalend. Er zijn minder dan 100 besmettingen per dag en minder dan 20 ziekenhuisopnames. Wilmès liet verstaan dat mondmaskers op drukke publieke plekken bij een nieuwe opflakkering wel verplicht kunnen worden. Concreet gaat het om het moment dat elk coronageval weer meer dan één persoon besmet, het punt waarop de epidemie weer aan kracht wint.

België behoort inzake mondmaskers tot de soepeler landen. Scandinavië is het minst streng. Nederland verplicht het ook op het openbaar vervoer, Duitsland, Frankrijk en Italië op het openbaar vervoer en in winkels.

Primaat

De mondmaskerdiscussie was ook het moment voor de politiek om haar overwicht op de virologen te heroveren. Binnenskamers kwam het zelfs tot een clash tussen minister van Middenstand Denis Ducarme (MR) en Marc Van Ranst, een ruzie die tot op Twitter doorging. Het 'gouvernement des virologues' zette steeds meer kwaad bloed bij de politiek.