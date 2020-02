Politiek zoekt reddingsboei die verkiezingen moet vermijden...

Door verschillende partijen worden nieuwe coalities gelanceerd - de ene al waanzinniger dan de andere. Het heeft veel weg van een laatste stuiptrekking die verkiezingen moet vermijden.

Vergeet paars-groen, de regenboogcoalitie, Vivaldi of de Rode Duivel-coalitie. CD&V is voortaan voorstander van een afspiegelingsregering. Dat betekent dat de partijen die deel uitmaken van de Vlaamse en Waalse regering samen een federale regering vormen: de N-VA, CD&V en Open VLD aan Vlaamse kant en de PS, de MR en Ecolo aan Franstalige zijde.

'Spontaan een regering vormen is niet gelukt. De afspiegelingsregering is dan de enige logische oplossing voor een coalitie die aan de twee kanten van de taalgrens gedragen is', zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens, tot vorige week samen met Georges-Louis Bouchez (MR) informateur, woensdag in een interview met De Morgen.

Coens is voorstander van zo’n afspiegelingsregering omdat het de N-VA en PS samen in één regering brengt, de coalitie een meerderheid heeft in elke taalgroep en zo’n constellatie ertoe kan leiden dat de deelstaten en de federale overheid op een lijn zitten voor bijvoorbeeld het oplossen van het begrotingsprobleem.

Rode duivels

De afspiegelingsregering is een alternatief voor de Rode Duivel-coalitie waar Coens als informateur aan werkte. Hij wilde toen een coalitie bouwen rond de PS en de N-VA, waartoe ook zijn partij, de sp.a en de MR zouden behoren.

In ruil voor institutionele hervormingen zou de N-VA in zo’n coalitie bereid zijn om op sociaal-economisch vlak toegevingen te doen aan de PS. Comfortabel voor CD&V, die in het midden van het bed ligt. Maar niet voor de MR, dat weinig zin heeft in een nieuwe staatshervorming.

Bovendien zouden de Franstalige liberalen nog eens moeten slikken dat Open VLD buiten zo’n regering gehouden wordt. 'Ik heb mijn autosleutels gepakt en gevraagd of ze ineens ook mijn wagen wilden hebben', merkte Bouchez maandag in De Standaard op.

Vlaamse meerderheid

De Rode Duivel-coalitie leek zo in elkaar te stuiken, maar doordat CD&V bleef vasthouden aan een regering met een Vlaamse meerderheid - en dus de N-VA - bleek een terugkeer naar Vivaldi niet mogelijk. Bij Vivaldi wordt een paars-groene regering van socialisten, liberalen en groenen aangevuld met de christendemocraten.

Koning Filip stuurde daarom afgelopen vrijdag CD&V-boegbeeld Koen Geens het veld in als koninklijk opdrachthouder. De vorst gaf Geens de opdracht 'de nodige initiatieven te nemen om de vorming van een volwaardige regering mogelijk te maken'. Het heeft veel weg van een laatste poging om nieuwe verkiezingen te vermijden.

'Woordvoerder van de N-VA'

Coens' voorstel moet dan ook worden gezien als een 'constructief' voorstel om de politieke situatie te deblokkeren en een stembusgang tegen te gaan. Alleen zijn er heel wat hindernissen voor zo'n constellatie. Vooreerst omdat Ecolo meermaals te kennen gaf dat het nooit ofte nimmer met de N-VA een regering zou vormen en omdat De Wever voor de verkiezingen een regering met de N-VA, de PS én Ecolo heeft uitgesloten.

Bovendien heeft Coens met zijn voorstel op zere tenen getrapt. Vanuit de Brusselse PS botst het voorstel op een veto. 'Zij die denken België een toekomst te kunnen geven door de regio Brussel te negeren, bedriegen zichzelf’, zegt Ahmed Laaouej, de voorzitter van de Brusselse PS, aan Le Soir.

CD&V zit niet alleen vastgeplakt aan de N-VA, maar ze is haar woordvoerder geworden. Ahmed Laaouej Voorzitter Brusselse PS

Coens wil de Vlaamse en Waalse regering samenbrengen in een federale regering, maar laat daarbij Brussel links liggen. De Brusselse regering wordt aan Franstalige kant gevormd door de PS, Ecolo en DéFI, aan Nederlandstalige kant door Groen, Open VLD en sp.a.

'CD&V geeft hiermee het signaal dat ze zich in het wiel van de N-VA zet. Ze is niet alleen vastgeplakt aan de N-VA, maar ze is haar woordvoerder geworden. Dat is bijzonder onrustwekkend en beangstigend', aldus Laaouej.

Anti-PS-regering

Met een anti-PS-regering werd in de Franstalige krant La Libre een nog onwaarschijnlijker scenario gelanceerd. Daarbij vormen de N-VA, CD&V, Open VLD en de sp.a een Vlaams front dat wordt versterkt met de MR en het cdH. Die constellatie telt 77 op 150 Kamerzetels, maar een ervan is die van Jean-Marie Dedecker, die op een N-VA-lijst werd verkozen maar als onafhankelijke zetelt.

Een anti-PS-coalitie is zo niet alleen bijzonder instabiel, het lijkt ook politieke sciencefiction dat het cdH en de sp.a de regering-Michel depanneren. Het zou eveneens betekenen dat de sp.a met de PS haar grote broer loslaat, wat haar machtspositie drastisch inperkt.

Dat plannen voor een afspiegelings- of anti-PS-regering worden gelanceerd, wijst er vooral op dat de mogelijkheden voor de vorming van een federale regering haast allemaal afgetoetst en mislukt zijn. In alle stilte probeert Geens het onmogelijke voor elkaar te krijgen, maar toch valt het woord verkiezingen almaar vaker.

Vlaams Belang

De PS is niet bang voor vervroegde verkiezingen en ook bij de MR is te horen dat ze klaar zijn. Bouchez kon zich als informateur in de kijker werken en de Franstalige liberalen zijn ervan overtuigd dat ze daardoor enkele zetels kunnen terugwinnen op Ecolo.

Aan Vlaamse zijde is de vrees voor verkiezingen veel groter, want die zouden wel eens een referendum over de toekomst van België kunnen worden. Bij de traditionele partijen - CD&V, Open VLD en sp.a - bestaat de vrees dat ze van de kaart zullen worden geveegd. Bij de N-VA wordt dan weer zenuwachtig gekeken naar het Vlaams Belang, dat volgens de jongste peiling de grootste partij zou worden.