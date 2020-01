Politieke debat na uitspraak euthanasieproces kan beginnen

De huisarts, uitvoerende arts en psychiater van Tine Nys zijn door de jury van het Gentse hof van assisen vrijgesproken voor vergiftiging. Maar het politieke debat begint nu pas echt.

De liberalen reageren opgelucht op de vrijspraak. Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten wil de wet uitbreiden en zegt te blijven strijden voor het recht op euthanasie voor mensen met dementie, wat nog niet kan. 'Zelf kunnen en mogen beslissen waardig te sterven verdient zekerheid én uitbreiding, ook voor mensen met dementie', klinkt het op Twitter.

Maar bij CD&V klinkt een heel ander geluid. De christendemocraten pleiten voor een grondige evaluatie en hervorming van de euthanasiewet. 'Vandaag is volgens mij wel de euthanasiewet schuldig verklaard', zegt Kamerlid Els Van Hoof. Ook voorzitter Joachim Coens pleit voor een evaluatie. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) pleitte eerder in De Zevende Dag al voor een evaluatie en eventuele aanpassing van de euthanasiewet.

Van Hoof heeft het over een onduidelijke, onzorgvuldige en subjectieve wet, vooral met betrekking tot ondraaglijk psychisch lijden. Ze wil dat in de wet striktere criteria die de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en de Orde der Artsen hanteren worden opgenomen. Daarmee zou de procedure langer duren en de familie intussen op de hoogte blijven.

Bovendien moet de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie worden hervormd. In plaats van een politieke samenstelling moet een college van artsen de taak van controle op zich nemen. In de wet moeten duidelijk strafbaarstellingen worden opgenomen. Nu zou er een feitelijke straffeloosheid zijn voor wie de wet niet naleeft. 'Als de aanklacht tegen de artsen gifmoord is, zit er een gaatje in de wet en dan moeten we daar iets aan doen', zei Geens eerder.

Maar volgens Wim Distelmans, de voorzitter van de evaluatiecommissie, is er al een robuust wetgevend kader. 'De wet laat weinig ruimte voor interpretatie en is strenger dan de Nederlandse, met extra eisen voor ondraaglijk psychisch lijden', zei hij al in De Tijd.

Zeven op de tien dokters is voorstander van een evaluatie van de euthanasiewet, schrijft de Artsenkrant.

Toch klinkt ook bij artsen de roep om een evaluatie. Volgens een rondvraag van de Artsenkrant is zeven op de tien dokters daar een voorstander van. Tachtig procent van de artsen vindt dat het assisenproces leidt tot juridische onzekerheid bij artsen en tot ongerustheid bij patiënten. Meer dan de helft zegt te vrezen dat ze bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie niet langer advies zullen verstrekken of euthanasie uitvoeren.

Voor het eerst stonden in ons land drie dokters terecht voor de uitvoering van euthanasie. Het proces nam ruim twee weken in beslag. De jury van het hof van assisen in Gent moest oordelen of de drie betrokken artsen schuldig zijn aan moord door vergiftiging. Niet enkel de arts die de euthanasie uitvoerende, maar ook de psychiater en de huisarts die in een advies hun goedkeuring gaven, riskeerden levenslang.

Bijna tien jaar geleden kreeg de 38-jarige Tine Nys euthanasie op basis van ondraaglijk psychisch lijden. Ze zou jaren aan borderline hebben geleden en meerdere zelfmoordpogingen ondernomen. Kort voor de euthanasie kreeg ze de diagnose autisme. Een nieuwe behandeling werd niet opgestart. Daardoor meent de familie, met haar zus Sophie op kop, dat ze niet aan de voorwaarden voor euthanasie voldeed.

Ze stelden dat de euthanasie slordig uitgevoerd is en dat de artsen niet onafhankelijk genoeg waren om goedkeuring te geven. Het college van experts oordeelde eind vorige week dat Tine Nys in aanmerking kwam voor euthanasie, maar dat niet aan alle vormvereisten is voldaan.

Op het laatste nippertje

Het parket wisselde het geweer meermaals van schouder tijdens het proces. De aanklager vroeg eerst de buitenvervolgingstelling voor de raadkamer, maar eiste daarna toch de schuldigverklaring. Volgens critici speelde inmenging van de katholieke kerk en de Broeders van Liefde mee.

Op het laatste nippertje vroeg de procureur de huisarts niet te veroordelen. De huisarts pleitte dat hij de euthanasiewet slecht kende en dacht dat het uiteindelijk de euthanasiecommissie was die goedkeuring moest geven. Had hij geweten dat zijn advies de derde nodige handtekening bevatte, zou hij het niet hebben afgeleverd. Ook de burgerlijke partij was ervan overtuigd dat hem geen schuld treft en dat hij bedot is door zijn collega’s.