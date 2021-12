Politieke geesten rijpen voor coronabarometer

De afgelopen dagen klonk bereidheid langs alle kanten van het politieke spectrum om na te denken over een coronabarometer, een manier om de ernst van de epidemie voortdurend te monitoren én raadplegen.

Er wordt al meer dan een jaar gesproken over een coronabarometer met maatregelen gekoppeld aan de ernst van de epidemie en de ziekenhuis- en besmettingscijfers. Onder meer het onderwijs dringt er al maanden op aan. Na de nieuwe maatregelen, en nu de kritiek op het coronabeleid weer aanzwelt - met zondag een nieuwe betoging die duizenden mensen op de been bracht - lijken de politieke geesten te rijpen voor zo'n barometer, zodat de bevolking weet waar ze aan toe is.

Na de vorige betoging, twee weken geleden, pleitte ook politicoloog Carl Devos (UGent) voor een barometer. 'Het coronabeleid is voer geworden voor profilering in de coalitie. In plaats van zulke strijdjes te voeren had men beter al lang werk gemaakt van een soort coronabarometer. De onvrede over het feit dat er opnieuw beperkingen komen nadat alles was losgelaten, is breder dan die betoging. Je moet geen antivaxer zijn om gedemotiveerd te raken van het jojobeleid.’

Te complex

Vorige week brak CD&V-voorzitter Joachim Coens alvast een lans voor de tool, en ook N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak zich uit als voorstander in De Afspraak. In De Zevende Dag gaf hun Vooruit-collega Conner Rousseau aan dat zo'n barometer er mag komen, al toonde hij zich tegelijkertijd sceptisch over de haalbaarheid. Een van de parameters om te schakelen moet de waarden op intensieve zorgen zijn, zei hij. Ook Coens had het in De Zevende Dag over de tool. ‘We hebben voorspelbaarheid nodig, een strategie op langere termijn.’

In de loop van de pandemie bleef minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een koele minnaar. 'De eerste versie van de coronabarometer die uitgewerkt werd door de experten vond ik te complex: de combinatie van een complexe structuur en quasi-automatische reactiemechanismen, leek me niet werkbaar', zegt de vicepremier zondag.

Hij merkt op dat het coronacommissariaat toen op vraag van premier Alexander De Croo en hemzelf een meer eenvoudige beheersstrategie heeft uitgewerkt, met in essentie slechts twee verschillende alarmniveaus en een overzichtelijk stel indicatoren. Om verwarring te vermijden, werd dat toen niet meer coronabarometer genoemd.

'Tot mijn spijt is dat voorstel gesneuveld op het Overlegcomité van 27 november 2020. In het vooruitzicht van de zomer heb ik in het Overlegcomité nog enkele keren aangedrongen op voldoende strenge en gedifferentieerde alarmdrempels, maar ook dat lag toen politiek moeilijk', aldus minister Vandenbroucke. 'Ik ben dus blij dat het Commissariaat de opdracht krijgt om opnieuw te werken aan een beheersstrategie met meer voorspelbaarheid.'

Ventilatie

Tegelijkertijd moet iedereen volgens de vicepremier beseffen dat blijvende, duurzame maatregelen nodig zijn op het vlak van ventilatie. 'Ik hoop dat het wetsontwerp dat ik voorbereid op ruime instemming zal kunnen rekenen', besluit Vandenbroucke.