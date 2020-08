Politieke impasse zet kredietwaardigheid België onder druk

Het aanhoudend gehakketak van de partijen inzake de federale formatie begint ook zijn sporen na te laten in de internationale financiële wereld. DBRS is de eerste die de impasse op federaal niveau letterlijk benoemt als oorzaak voor slechtere vooruitzichten.

DBRS is daarmee een tweede ratingbureau dat waarschuwt dat de kredietwaardigheid van België onder druk staat. Fitch, dat in tegenstelling tot DBS Morningstar wel tot het kransje van de drie grootste ratingbureaus ter wereld hoort, zag in april in de ontsporende begroting aanleiding om aan de alarmbel te trekken.