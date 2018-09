Politieke nervositeit over dreigend stroomtekort

Plots dreigt het gevaar weer dat het licht uitgaat, nu deze winter maar één van de zeven kerncentrales zal draaien.

Een black-out, dat was de grote vrees toen centrumrechts in 2014 aan de macht kwam. Zover kwam het nooit. Alles leek onder controle. Maar net nu de lokale verkiezingen van 14 oktober voor de deur staan, blijkt alsnog een ernstig risico te bestaan dat we in november geconfronteerd worden met een energietekort. Omdat betonrot bij twee kerncentrales is vastgesteld, zal maar één van de zeven kerncentrales in ons land draaien.

Het nieuws veroorzaakt grote nervositeit in de politieke wereld, al was het maar omdat de mensen ongerust worden. En de burgemeesters staan machteloos. Zij hebben het niet in de hand als het afschakelplan moet worden geactiveerd. Een mogelijke black-out dreigt de lokale verkiezingen te overschaduwen, temeer omdat pas in november blijkt of er echt een probleem is of niet.

Koelbloedig

Zowat alle partijen drongen er maandag bij federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) op aan actie te ondernemen. Meteen was er heel wat kritiek op de aanpak van Marghem, niet het minst omdat ze onlangs nog heeft beslist dat geen strategische reserve nodig was. Die beslissing nam ze voordat bekend was dat in november zes van de zeven kerncentrales stilliggen.

Marghem schoof de hete aardappel maandag door naar Electrabel, dat ze voor zijn verantwoordelijkheid wil plaatsen. Hoe groot het probleem eigenlijk is, wist ze niet te vertellen. Laat staan dat Marghem al aangaf hoe ze deze zaak wil aanpakken. De minister riep op het hoofd koel te houden. Ze beloofde vandaag in het parlement, samen met de hoogspanningsnetbeheerder Elia en de energieproducent Electrabel, meer uitleg te geven.

Strategische reserve

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten zei Marghem de wacht aan. ‘Prioriteit nummer één: zorgen dat de stroom niet uitvalt, zodat we geen afschakelplan nodig hebben. We roepen minister Marghem op te doen wat moet, namelijk de strategische reserve voor deze winter vastleggen’, tweette Rutten.

‘Een afschakelplan is een ultiem noodscenario. Wij willen dat actie wordt ondernomen, zodat we het nooit nodig hebben. Geen risico, wel zekerheid. Want mensen en bedrijven moeten gerust de winter kunnen ingaan.’

Voor haar partijgenoot Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie, bewijst het dreigend stroomtekort dat dringend nog meer moet worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Volgens Tommelein moeten er zo snel mogelijk nieuwe gascentrales komen ‘die we makkelijk kunnen uit- en aanschakelen’.

Onaanvaardbaar

De oppositie schoot met scherp op de regering-Michel, die de kerncentrales tegen uiterlijk 2025 wil sluiten maar nog altijd geen alternatieven zoals gascentrales heeft.

‘Het is toch onaanvaardbaar dat er vier jaar na datum nu nog altijd geen nieuwe gascentrales zijn om dat op te vangen? Dat is toch echt zeer erg. En daar draagt de hele regering en vooral de N-VA, die spreken over de afbouw van de kerncentrales tegengehouden heeft, een verpletterende verantwoordelijkheid in’, zei de burgemeester van Gent Daniël Termont (sp.a).

Sp.a-voorzitter John Crombez ging er ook stevig tegenaan. ‘De schuld van Electrabel, dat hadden we nog niet gehoord. Alsof de regering geen weet had van betonrot en lekken. Verpletterende verantwoordelijkheid in eerste plaats van Marghem en de N-VA. Geen licht, hogere prijs en geen beleid’, tweette hij.

Groen kwam al even vernietigend uit de hoek. ‘Het regeringsbeleid samengevat: een energiefactuur die steeds duurder wordt en een onbetrouwbare energievoorziening in de winter’, klonk het.

Kamerfractieleider Kristof Calvo zette nog eens de onenigheid tussen de meerderheidspartijen in de verf als het gaat over kernenergie. ‘Als Bart Tommelein de kernuitstap wil uitvoeren, zal hij de volgende keer zijn partners toch beter moeten kiezen. Met de N-VA in de cockpit en Marghem op Energie zal de sabotage aanhouden.’ Daarmee zinspeelde Calvo op de spanningen in de meerderheid over de uitvoering van het Energiepact.

Sprookje

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het niet terecht dat zijn partij, die achter nucleaire energie blijft staan, de schuld krijgt. Hij speelt de zwartepiet terug naar paars-groen, dat de wet op de kernuitstap goedkeurde maar er nooit werk van heeft gemaakt.

‘Aan het begin van deze eeuw is een wet over de kernuitstap goedgekeurd. Die is natuurlijk nooit gerealiseerd. Er is enorm veel geld gestoken in hernieuwbare energie. Als je vandaag gaat kijken wat dat heeft opgeleverd, is dat helaas anekdotisch in vergelijking met nucleaire energie. Als men ook middelen had geïnvesteerd om het nucleaire park up-to-date te houden, dan hadden we niet in deze situatie gezeten’, zegt De Wever. ‘Dat dit met zonne- en windenergie voorkomen zou zijn, is een sprookje.’

Volgens de N-VA is het geen haalbare kaart om alle kerncentrales zoals voorzien tegen 2025 te sluiten.

Eind vorig jaar kwam nog geen 20 procent van de geleverde energie in ons land uit hernieuwbare bronnen. Ruwweg de helft kwam van kerncentrales. Volgens de N-VA is het geen haalbare kaart om alle kerncentrales zoals voorzien tegen 2025 te sluiten, want dat dreigt de energiebevoorrading in het gedrang te brengen en de prijzen verder de hoogte in te jagen.