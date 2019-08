Politieke rentree verloopt in mineur

Volgende week staat de eerste federale ministerraad na de zomervakantie op de agenda. Maar het is een politieke rentree in mineur. Want ook al zijn de uitdagingen groot, in lopende zaken kan de regering amper iets doen.

Het belangrijkste punt dat volgende week op de agenda van de ministerraad staat, is de verlenging van de aanwezigheid van militairen op straat. Dat is een formaliteit die elke maand moet gebeuren. Maar meer hebben de ministers niet omhanden. De regering is al sinds 9 december vorig jaar, toen de N-VA uit de regering stapte, in lopende zaken.

Nieuwe initiatieven zijn niet mogelijk, want sinds de verkiezingen houden de partijen die nog deel uitmaken van de regering-Michel - CD&V, Open VLD en MR - nog maar 38 van de 150 Kamerzetels over. Naar het parlement trekken met een wetsontwerp is risicovol, want er is geen meerderheid.

Ook al hebben de ministers weinig omhanden, ze blijven wel in functie met behoud van hun auto met chauffeur en hun jaarlijkse brutoloon van 237.000 euro voor de ministers en 242.000 voor de premier en de vicepremiers. Ook de kabinetsmedewerkers worden doorbetaald.

Het ziet er bovendien naar uit dat het nog even zal duren voor er een nieuwe federale regering is. De onderhandelingen zitten muurvast. De informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) leggen op 9 september een nota voor aan de zeven partijen die vorige maand bereid waren naar een rondetafelconferentie te komen. Het gaat om de N-VA, Open VLD, de sp.a, CD&V, Groen, de MR en de PS. In die nota schetsen de informateurs de uitdagingen waar ons land voor staat en staan de contouren van hoe een potentieel regeerakkoord eruit zou kunnen zien.

Doemscenario

Maar wat als de grootste partijen, de N-VA in Vlaanderen en de PS in Franstalig België, niet bereid zijn onderhandelingen te beginnen op basis van die nota? Dan is de maandenlange opdracht van Vande Lanotte en Reynders een maat voor niets geweest. Dat is een doemscenario voor het paleis, dat het intussen ook niet meer weet.

De informateurs gaan er nog altijd van uit dat een federale regering moet worden gevormd met de twee grootste partijen in beide landsdelen. Maar dat betekent dat de PS en de N-VA bereid moeten zijn om samen in een federale regering te stappen. Vorig weekend lieten kopstukken van beide partijen verstaan dat niet te zien zitten. PS-topvrouw Laurette Onkelinx zei in een interview met De Tijd dat de PS en de N-VA ‘onverenigbaar’ zijn. N-VA-kopstuk Johan Van Overtveldt verklaarde op zijn beurt in Het Laatste Nieuws dat het voor de N-VA ‘zelfmoord’ is als zijn partij zou regeren met de PS.

Zowel de N-VA als de PS verloor de verkiezingen op 26 mei en wordt respectievelijk opgejaagd door het Vlaams Belang en de extreemlinkse PTB. Samen in een regering stappen met hun grootste vijand zou hen nog kwetsbaarder maken voor kritiek.