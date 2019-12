Politieke stratego over begroting...

Om de liberalen en CD&V aan zijn zijde te krijgen legt N-VA-voorzitter Bart De Wever een budgettair plaatje op tafel. ‘We willen duidelijk maken dat we een geloofwaardig traject hebben zonder belastingverhogingen’, klinkt het bij de N-VA.

Nadat Paul Magnette (PS) in het weekend nog keihard had uitgehaald naar De Wever, werd vermoed dat de PS-voorzitter gisteren de breuk met de N-VA zou bekendmaken. Maar Magnette raapt die zwartepiet niet op. Hij kan nu ook moeilijk de forcing voeren, want het blijft onduidelijk wat de liberalen en CD&V zullen doen.

Magnette gelooft nog altijd niet in een reanimatie van paars-geel, maar hij wil de informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) hun werk laten doen. ‘Hij zal blijven ingaan op hun uitnodigingen om met de N-VA aan tafel te gaan zitten’, klonk het gisteren na afloop van het PS-partijbureau.

Panta rhei

Magnette was door de informateurs op de vingers getikt omdat hij zondag uit de biecht had geklapt over het gesprek dat hij zaterdag had gehad met Bart De Wever, Theo Francken en Lorin Parys. Volgens Magnette was daar nog maar eens gebleken dat de N-VA geen toegevingen wil doen om een regering te vormen.

Ondertussen gaf De Wever het signaal aan Open VLD en CD&V dat hij geen van zijn partners in de Vlaamse regering zal laten vallen bij de federale onderhandelingen. De machteloosheid waarmee De Wever moest toekijken hoe paars-groen in de maak was, zoals Herman Van Rompuy (CD&V) het treffend typeerde in het weekend, lijkt plaats te hebben gemaakt voor een sprankeltje hoop dat de informateurs paars-geel toch een ‘eerlijke kans’ willen geven.

‘Alles stroomt’, klinkt het bij de N-VA. Dat is een echo van ‘panta rhei’, de gedachte van de Griekse filosoof Heraclitus dat alles in verandering is. Om de liberalen en CD&V aan hun zijde te krijgen is de volgende stap dat De Wever & co. deze week in de gesprekken met de informateurs het debat willen openen over het budgettaire plaatje.

Eten en drinken

Toen informateur Magnette zijn nota op tafel legde, zat daar weinig eten en drinken in voor de liberalen. Van hervormingen om de werkzaamheidsgraad te verhogen en de inactieven aan het werk te krijgen was nauwelijks sprake. Er werden ook grote vraagtekens geplaatst bij het budgettaire plaatje waarvan Magnette de contouren had geschetst. Volgens de N-VA kost het verlanglijstje van Magnette 4 tot 6 miljard euro, boven op het geraamde begrotingstekort van ruim 10 miljard euro in 2020.

We willen volop inzetten op een verhoging van de werkzaamheidsgraad en dus een sanering zonder de lasten te verhogen. n-va-bron

De Wever heeft nu een budgettair traject klaar dat geloofwaardig moet zijn zonder dat de lasten verhoogd worden. Er wordt gefocust op arbeidsmarkt- en pensioenhervormingen en het onder controle houden van de uitgaven in de gezondheidszorg. ‘We willen volop inzetten op een verhoging van de werkzaamheidsgraad en dus een sanering zonder lasten te verhogen’, klinkt het bij de N-VA.

In elk pakket zitten tientallen concrete maatregelen. Inzake de arbeidsmarkt rekent de N-VA op een positieve impact voor de schatkist van jaarlijks 5 miljard euro tegen 2024 en 12 miljard over tien jaar. Daarbij wordt gerekend op terugverdieneffecten.

De belangrijkste maatregelen zijn het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, de invoering van een systeem dat werken en het behoud van een uitkering combineert en de afschaffing van het brugpensioen. Het eindpunt is het opkrikken van de werkzaamheidsgraad - het aandeel van de werkenden in de totale bevolking tussen 20 en 64 jaar - tot 80 procent. Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen zitten nu al op dat niveau.

Charmeren

Daarmee wil de N-VA de liberalen en CD&V charmeren, ook al zijn het voorstellen die voor de socialisten ‘imbuvable’ zijn. Toch wil de N-VA zich naar eigen zeggen ook tegenover de socialisten ‘constructief’ opstellen. In de berekeningen zit een scenario om de minimumpensioenen op te trekken naar 1.500 euro, wat het paradepaardje van de PS is. ‘Het moet wel een betaalbaar verhaal zijn’, wordt opgemerkt.