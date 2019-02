Politieke verdeeldheid over lot Syriëstrijders

De coalitiepartners van de regering in lopende zaken zijn het niet eens over wat moet gebeuren met Belgische Syriëstrijders die in Irak en Syrië gevangen zitten.

'Ik ben voorstander van een maximum aan gerechtelijke beslissingen in de regio. Daarnaast moeten we internationaal samenwerken, met landen als Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, om tot dezelfde aanpak te komen', stelt premier Charles Michel (MR). Hij ziet geen oplossing in het afpakken van de nationaliteit. 'Iemand die naar België wil terugkeren met slechte bedoelingen, vormt een gevaar, met of zonder nationaliteit', luidt het.

Premier Michel reageert op de Europese discussie die is losgebarsten rond de Syriëstrijders. Het debat leeft in België al langer, ook met gerechtelijke vonnissen die opleggen om enkele vrouwen uit een Syrisch detentiekamp met hun kinderen te repatriëren. De regering-Michel had voor zijn val in december het officiële standpunt dat ons land enkel bereid is kinderen onder tien jaar terug te halen, hun ouders zeker niet.

N-VA-voorzitter Bart De Wever zei afgelopen vrijdag dat hij openstond om Syriëgangers gecontroleerd terug te halen en hier in de gevangenis te stoppen, een optie waar Gwendolyn Rutten (Open VLD) zich tegen kantte. Theo Francken zei dezelfde avond op VRT dat hij Syriëstrijders hun nationaliteit wil afpakken en ze in Syrië en Irak wil laten zitten.

Op scherp

De Amerikaanse president Donald Trump zette de discussie dit weekend op scherp. Trump eiste in een serie tweets dat Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en andere Europese bondgenoten meer dan 800 strijders van terreurorganisatie Islamitische Staat die door de VS in Syrië zijn opgepakt, zouden terugnemen en berechten. Trump vraagt dat omdat het laatste bolwerk van het zelfverklaarde kalifaat op omvallen staat. De opgepakte IS-strijders zitten nu in gevangenissen van de Syrisch-Koerdische militie SDF, die mee bewaakt worden door Amerikaanse special forces. Eens de strijd beslecht, willen de Amerikanen zich terugtrekken. De Koerden hebben herhaaldelijk laten verstaan dat ze die taak niet alleen aankunnen. Bovendien is de vrees dat Turkije van het vertrek van de Amerikanen gebruikt maakt om een offensief tegen de Koerden te starten, waardoor de opgesloten Syriëstrijders in de chaos de benen zouden kunnen nemen.

De geopolitieke kwestie staat deze week op de agenda van de VN-veiligheidsraad. In België heerst intussen grote verdeeldheid over het lot van de Syriëstrijders. Volgens antiterreurwaakhond OCAD zitten in de bewuste detentiecentra 4 tot 6 mannen, 17 vrouwen en 32 kinderen met Belgische link. Nog zeker twee Belgen zitten in Irak in de cel. Eén van hen, Tarik Jadaoun, is in Irak ter dood veroordeeld. België kwam in de zaak niet tussen, waar ons land normaal juridische bijstand geeft via de consulaire diensten aan onderdanen die een veroordeling riskeren. België zou Irak enkel vragen de executie van Jadaoun niet uit te voeren.

Bart De Wever stelt nu dat hij de strijders met Belgische nationaliteit toch niet naar België wil terughalen. Hij zit op de lijn Michel en wil laten onderzoeken om ze in Irak te berechten. Maar het blijft voor de N-VA in eerste instantie de bedoeling hun Belgische nationaliteit af te nemen. Kamerlid Koen Metsu (N-VA) heeft daarover een wetsvoorstel klaar liggen. N-VA ijvert daar al lang voor, maar de originele versie van Metsu botste op bezwaren van de Raad van State. Ook de coalitiepartners zijn daar nooit een grote voorstander van geweest.

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) is het niet eens met Michel en De Wever. De Croo is net deze week op werkbezoek in Irak. 'Irak moet je daar niet mee opzadelen. Het belangrijkste is dat de strijders berecht worden en dat we ze absoluut niet terughalen naar ons land. De enige realistische optie lijkt me dan een internationaal oorlogstribunaal', klinkt het vanuit de Iraakse hoofdstad Bagdad.

Open VLD blijft officieel bij het oude regeringsstandpunt. Enkel kinderen dus. Woordvoerder Thomas Vanwing wijst erop dat het terughalen van de IS-strijders een ‘groot veiligheidsprobleem’ inhoudt, want het wordt niet zo eenvoudig om alle IS-strijders die terugkeren, in de gevangenis te krijgen. Volgens de liberalen zal het niet eenvoudig worden om nog de nodige bewijslast te vinden tegen IS-strijders die nog niet veroordeeld zijn.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft als enige laten verstaan dat Syriëstrijders hier berechten en opsluiten een optie is.

Transitcentrum

Professor internationaal recht Jan Wouters pleitte op VRT voor de oprichting van een transitcentrum. Daar zou bepaald worden wat de nationaliteit van de gedetineerden is en bewijsmateriaal verzameld voor wat ze op hun kerfstok hebben. Daarnaast moet er een nieuwe internationale rechtbank worden opgericht. Het Internationaal Strafhof in Den Haag is volgens professor Wouters niet bevoegd om zich aan die taak te kwijten. Hij wijst er op dat het moeilijk wordt mensen zomaar hun nationaliteit af te pakken. 'Er zouden dan wel eens problemen kunnen ontstaan bij het Europees hof voor de rechten van de mens, omdat een nationaliteit hebben een mensenrecht is.'

Binnen Europa staat Frankrijk het verst. Dat is bezig met een luchtbrug om een honderdtal Syriëstrijders in te vliegen en op te sluiten. Nederland was tot nu radicaal tegen terugkeer, net als Duitsland. De Britse premier Theresa May, die al contact had met Charles Michel, lijkt eerder geneigd te pleiten voor berechting in Syrië en Irak.