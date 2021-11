Politievakbonden gaan massaal actievoeren voor loonsverhoging

Er dreigt tussen 1 december en 31 januari een staking bij de lokale politiezones in ons land. De politievakbonden VSOA, NSPV, ACV en ACOD hebben maandag een stakingsaanzegging ingediend. De bonden zijn boos omdat er al sinds 2001 geen loonsverhoging meer is toegekend aan de politie. Eind oktober bleek dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) ook dit jaar geen toezeggingen kon doen om de lonen op te trekken. Daar was in de begroting geen budget voor vrijgemaakt.