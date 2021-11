Politievakbonden schorten acties voorlopig op

Verder praten

Daarnaast is een eerste aanzet gegeven voor nieuwe gesprekken over loonsverhoging. 'Concrete bedragen zijn nog niet genoemd', zegt Dehaes. 'Een deel van de financiering is nog zeer voorwaardelijk. Daar moeten we nog over praten. Wij willen die bedragen liever gebetonneerd zien. Maar we zijn voorzichtig positief over deze eerste aanzet.'