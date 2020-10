Positie van MR-voorzitter Bouchez wankelt

De steun voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez brokkelt af. Kopstukken van MR zouden hem op de wip willen zetten na zijn roekeloze houding in de onderhandelingen en diens beslissing om Mathieu Michel minister te maken. Dat schrijven meerdere Franstalige kranten.

'Voor sommigen binnen de partij is het lot van Bouchez bezegeld. Ze willen het voorzitterschap overnemen', zegt een MR-kopstuk in La Capitale. ''Guerre totale' bij de MR', kopt de krant.

Het volgende partijbureau op maandag belooft er dan ook om te spannen. Volgens ingewijden zou er daar om Bouchez' ontslag worden gevraagd. Anderen willen hem voor belangrijke beslissingen - zoals de nominatie van ministers - onder voogdij plaatsen. 'Hij zal in de toekomst niet meer de legitimiteit hebben om in naam van de partij te onderhandelen', klinkt het in La Libre Belgique.

De ontevredenheid bij de Waalse liberalen over de casting van de MR-ministers is groot. Voorzitter Georges-Louis Bouchez viste Mathieu Michel, de broer van de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, op om minister te worden. Daardoor zag voormalig federaal minister van Middenstand Denis Ducarme zijn ministerpost door de neus geboord.

Genderevenwicht

Om Ducarme te sussen, beloofde Bouchez hem het ministerschap in de Waalse regering. Bouchez wilde daarvoor Waals minister van Ambtenarenzaken Valerie De Bue opzijschuiven, maar zag een wet over genderevenwichten over het hoofd. Gevolg: De Bue kon niet vervangen worden door een man.

Kwatongen binnen de partij zijn ervan overtuigd dat er geen slordigheid in het spel is, maar Bouchez zich wel degelijk bewust was van de genderquota. Bovendien is het de MR-kopstukken een doorn in het oog dat de keuze voor Mathieu Michel niet doorgesproken is met de partij.

'De enige persoon met wie de voorzitter gesproken heeft, is Charles Michel. Die heeft dus het ontslag van De Bue goedgekeurd, ten voordele van zijn broer Mathieu. Dit zal sporen achterlaten', zegt een MR-kopstuk in La Capitale. De naam van Michel rijt immers oude wonden open.

Clanoorlog

De MR was jarenlang verdeeld door een clanoorlog tussen het kamp van huidig Eurocommissaris Didier Reynders en het kamp Michel. Kopstukken uit het vroegere Reynderskamp 'dachten dat Bouchez tot geen enkel kamp behoorde, maar hebben nu de indruk dat dit voorzitterschap een 'Charles Michel bis' is', zegt een liberaal in La Libre Belgique.

Bepaalde tenoren verwijten hem ook een roekeloze houding in de formatie. Bouchez haalde zich in juli bij de onderhandelingen voor paars-geel Bart De Wever (N-VA) op de hals. Die noemde hem 'onbetrouwbaar'. Zijn halsstarigheid in de formatie voor een Vivaldi-regering zorgde zelfs voor een crisette. Rousseau weigerde na een weekend waarin er stevig onderhandeld werd verder te werken met de MR aan tafel. Sommige liberalen vreesden door Bouchez' houding om in de oppositie te belanden.

Luikse poot

Vooral bij de Luikse poot van de partij leeft er ongenoegen. In Luik organiseerden kopstukken als oud-pensioenminister Daniel Bacquelaine, minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet en oud-minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin een bijeenkomst, zo schrijft La Libre Belgique. Ook op andere plaatsen in Wallonië en Brussel kwamen MR-mandatarissen samen. Allemaal bogen ze zich over de vraag: is het voorzitterschap van Bouchez nog langer houdbaar?

Ook met de Waalse ministers Willy Borsus en Jean-Luc Crucke lijkt de breuk compleet. Die laatste plaatste vrijdag een foto op Twitter van alle vrouwelijke Waalse parlementsleden en ministers met als onderschrift: 'jullie zijn meer dan quota'.