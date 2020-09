Preformateur Lachaert test positief op corona

Lachaert werd dinsdagochtend getest op corona en werd positief bevonden, meldt Open VLD in een persbericht. Hij gaat onmiddellijk veertien dagen in quarantaine.

Lachaert zal, samen met zijn collega-preformateur Conner Rousseau (sp.a), de federale regeringsonderhandelingen blijven opvolgen. De bedoeling is om de werkzaamheden via videoverbinding verder te zetten.

Quarantaine

Of de contactpersoon daarbij negatief of positief test, speelt geen rol. Het kan immers meerdere dagen duren vooraleer het virus zich begint te manifesteren en uit voorzorg is quarantaine daarom aangewezen. Vooralsnog is onduidelijk of ook andere politici zich moeten isoleren.