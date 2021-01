Premier De Croo pleit voor verbod op toeristische reizen

Premier Alexander De Croo gaat er donderdag op een video-overleg tussen de Europese leiders op aandringen een tijdelijke, gerichte stop op niet-essentiële reizen toe te laten.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de grenzen dicht te gooien. Maar toch moet durven worden gekeken naar een Europese oplossing om tijdelijk en heel gericht een verbod in te stellen op niet-essentiële reizen. De Belgische overheid kijkt steeds nadrukkelijker naar onze grenzen nu het duidelijk is geworden dat een besmettelijker variant van het coronavirus is meegekomen met reizigers uit het buitenland.

'Versoepeling niet aangewezen' Premier Alexander De Croo laat er weinig twijfel over dat op het Overlegcomité vrijdag iets van versoepeling wordt aangekondigd. 'De cijfers zijn stabiel, maar ze stabiliseren wel op een hoog plateau. We mogen nu geen fouten maken. Bij de minste vonk zullen de cijfers snel weer omhoog schieten. We moeten voorzichtig zijn. Versoepelingen lijken me vandaag niet aangewezen.'

Daarbij vallen de voorbeelden van skiërs in Zwitserland en partyvluchten naar de Golfstaat Dubai. De paniekreactie over een uitbraak in een school in Edegem had te maken met een vrouw die besmet was teruggekeerd van skireis. De vrouw hield zich netjes aan de quarantaineregels, maar via haar dochter kwamen er toch enkele extra besmettingen. 'Maar beelden van feestvierders in Dubai, terwijl mensen hier niet eens naar de kapper mogen, dat krijg je niet uitgelegd', klinkt het in federale regeringskringen.

Gallisch dorpje

Premier De Croo (Open VLD) vreest dat alle Belgische inspanningen van de voorbije maanden teniet worden gedaan door import van virus. België is momenteel een Gallisch dorpje, omringd door zwaar getroffen buurlanden, en wil dat ook zo houden. 'Eén vonkje is genoeg om het vuur weer aan de lont te steken en de cijfers weer de hoogte in te jagen', luidde het in het VRT-journaal. De Croo stelt dat de Belgen het dwingende advies kregen thuis te blijven, en dat in het kerstreces toch 160.000 Belgen vertrokken zijn. 'Het reisadvies voor Zwitserland is hetzelfde als voor Syrië. En toch wordt vlot naar daar gereisd.'

Maar De Croo hoopt bovenal op een Europees akkoord. Hij wil geen herhaling van de eerste lockdown in maart, toen de Schengenzone van vrij intern verkeer op slot ging. 'Dat heeft ook tot problemen geleid, zoals tekorten van goederen. Kijk wat het Verenigd Koninkrijk overkomt sinds de brexit. De grenzen moeten in geen geval dicht. De handel moet blijven draaien, en grensarbeiders moeten kunnen blijven circuleren. Maar we moeten toch durven na te denken om bepaalde reizen die niet essentieel zijn een halt toe te roepen.'

De Croo heeft daar naar eigen zeggen sinds het weekend heel wat contacten over gehad met Europese collega's, ook met Europees president Charles Michel (MR).

Violen gelijk stemmen

Dat Europese overleg is de reden waarom De Croo ervoor koos te wachten met een Overlegcomité. De bedoeling was eerst dat topoverleg tussen de federale en regionale topministers te vervroegen door de intrede van varianten. Maar al snel werd daarvan afgezien omdat de regering eerst Europees de violen wil stemmen. In het licht van de Europese discussie zal de premier vrijdag op het Overlegcomité voorstellen op tafel leggen om onze Belgische inspanningen te beschermen.

Het is onduidelijk of De Croo soloslim wil spelen als Europa hem niet volgt. Maar hij benadrukt dat hij er alles aan zal doen om de goeie Belgische positie te beschermen. Er circuleerde een piste om de periode waarin terugkerende Belgen aan de verplichte test en quarantaine kunnen ontsnappen te schrappen of te verkorten. Nu is dat 48 uur, het voorstel was om naar 16 uur te gaan. Maar daar is nog altijd veel weerstand tegen, onder meer vanuit Duitstalig gebied.