Premier De Croo verkiest stabiliteit boven indexsprong

De federale regering herhaalde maandag dat nu sleutelen aan de manier waarop lonen stijgen te veel onzekerheid creëert. 'Op dit moment is stabiliteit nodig', zegt premier Alexander De Croo.

Stijgen de lonen te sterk of te traag? De vakbonden vinden dat de lonen in een te strak carcan zitten, omdat ze bovenop de automatische aanpassing aan inflatie in 2021 en 2022 maar met 0,4 procent mogen stijgen. Werkgeversorganisatie Voka pleitte er maandag op haar digitale nieuwjaarsviering dan weer voor die automatische aanpassing aan de inflatie even op te schorten en een 'indexsprong' te maken.

De regering kiest voor de stabiele tussenweg tussen die twee in. 'Op dit moment is er stabiliteit nodig', reageerde premier Alexander De Croo (Open VLD). 'Op termijn, als er een meerderheid voor is, kan de discussie aangegaan worden' zei hij.

De Croo wees erop dat de automatische indexering in evenwicht staat met het loonakkoord dat vorig jaar 'in moeilijke omstandigheden' werd goedgekeurd. 'Nu zitten we op een zeer turbulent moment, met de energieprijzen die sprongen maken en problemen in de toeleveringsketens', aldus de premier. Door de lonen te indexeren en dus aan te passen aan de stijgende levensduurte 'zorgt dit ervoor dat de onzekerheid bij heel wat mensen getemperd wordt'.

Daardoor worden bedrijven verplicht hun loonkosten te verhogen. Maar De Croo wees er op dat de overheid de voorbije twee jaar bedrijven met steunmaatregelen heeft geholpen om de coronacrisis door te geraken.