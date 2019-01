Premier Michel: 'Klimaatwet zal geen geld uit hemel doen neerdalen'

Premier Charles Michel (MR) past voor ondoordachte klimaatmaatregelen die de middenklasse te hard in de portemonnee treffen.

Voor de vierde week op rij betoogden vandaag in Brussel en andere Belgische steden tienduizenden scholieren en studenten voor een beter klimaatbeleid. Onder druk van de jongeren staat het thema plots hoog op de politieke agenda. Een delegatie 'klimaatspijbelaars' zakte, net als gisteren in het Vlaams parlement, af naar het vragenuurtje in de federale Kamer. Daar moest de premier antwoorden op heel wat vragen over wat hij nu concreet nog wil ondernemen in de laatste maanden van de regering in lopende zaken.

Premier Charles Michel (MR) liet verstaan dat hij eerder deze week een constructief gesprek had met een delegatie van de Klimaatcoalitie. Dat collectief van tientallen NGO's, vakbonden en middenveldsorganisaties was volgens Michel een pak genuanceerder dan de holle slogans die hij in het parlement hoort. 'Er zijn een eerste reeks voorstellen besproken, waarvan moet gekeken worden hoe we die concreet kunnen maken. Daarna moet de tweede stap volgen, een 'green deal' met concrete maatregelen.'

De premier waarschuwde tegelijk dat snelle klimaatactie naast haalbaar ook betaalbaar moet zijn. 'We kunnen de mazoutketels meteen afschaffen, maar dat zou één derde van de burgers treffen. We moeten ons hoeden voor de sociale impact op de middenklasse. Er bestaat namelijk geen wet of bank die het geld uit de hemel zal doen neerdalen. We moeten de sociale impact bepalen en daar de financiering tegenover zetten.'