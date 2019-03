Premier Michel waarschuwt voor alliantie tussen socialisten en nationalisten

Op een verkiezingscongres van de MR in Louvain-la-Neue heeft premier en partijvoorzitter Charles Michel gewaarschuwd voor 'een nationaal-socialistische cocktail, die erger zal zijn dan een brexit.'

Michel vormde vier en een half jaar een regering met de Vlaams-nationalisten van de N-VA. De communautaire eisen van die partij werden echter opzij geschoven om een socio-economisch programma door te voeren. In december stapte de N-VA echter uit de regering. Voor de verkiezingen van 26 mei legt de N-VA het confederalisme opnieuw op tafel.

'Wij trappen niet in de val het communautaire avontuur', zei Michel zondag. 'Wij willen noch het separatisme dat verdeeldheid zaait, noch het ultrasocialisme dat verarmt.' Een samengaan van nationalisten en socialisten zou volgens hem 'erger zijn dan de brexit'.

Gratis

Michel hekelde zondag het 'conglomeraat van linkse partijen' die alles 'gratis' wil maken, maar daarvoor alleen nieuwe belastingen kan heffen. 'Zoals altijd is Elio de belastingheffer weer op de afspraak', zei de MR-voorzitter. De groenen van Ecolo kregen een sneer omdat ze het klimaatthema proberen te claimen. 'Het klimaat is de zaak van iedereen en niemand heeft het monopolie over hoe we de klimaatuitdagingen moeten aangaan. Michel benadrukte dat de MR wel degelijk een klimaatwet wil. Wie iets anders zegt, liegt', volgens de premier.

Dat Michel in zijn discours de woorden 'nationaal-socialistische cocktail' in de mond nam, maakt zijn PS-collega Elio Di Rupo 'razend'. 'Niemand kan ooit aanvaarden dat de meest pijnlijke feiten uit de geschiedenis belachelijk worden gemaakt vanop de tribune van een verkiezingscongres', liet Di Rupo in een reactie weten. Ook bij N-VA vinden ze de woorden van Michel niet gepast. 'De uitspraken die Charles Michel vandaag over onze partij heeft gedaan, kan ik niet waarderen', reageerde gewezen N-VA-vicepremier Jan Jambon.

Verkiezingsprogramma

Een kleine duizend militanten keurden zondag het programma goed waarmee de MR naar de verkiezingen trekt. De Franstalige liberalen zetten in op een 'fiscaal pact', met een lastenverlaging in de personenbelasting om werken aantrekkelijker te maken. Inzake klimaat pleit de MR onder meer voor een tax shelter voor klimaatvriendelijke investeringen van KMO's. Wat bedrijfswagens betreft wil de MR het recent ingevoerde mobiliteitsbudget evalueren en bijsturen en geen 'bestraffend' beleid voeren.

De Franstalige liberalen gaan ook voor een solidair maar streng migratiebeleid, met meer plaatsen in gesloten centra en meer gedwongen uitwijzigingen. In Wallonië heeft de MR anderhalf jaar bestuurd, nadat het cdH de PS aan de deur zette. Intussen is de MR-cdH-coalitie er haar meerderheid kwijt, nadat een parlementslid van MR overstapte naar de nieuwe lijst van ex-MR-senator Alain Destexhe.