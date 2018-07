Premier Michel weerlegt kritiek over ‘French connection'

Premier Charles Michel stelt zijn topministers gerust. Hij rijdt niet voor Parijs in de discrete gesprekken met de Fransen over de nucleaire spaarpot of in het F-16-dossier.

Door de deur open te houden voor de Fransen in het F-16-dossier, ook al hielden die zich niet aan de Belgische procedure, en door de discrete gesprekken met de Franse energiereus Engie is in de regering irritatie ontstaan over de ‘french connection’ van premier Charles Michel (MR). Die streeft op het Europese toneel naar goede relaties met de Franse president Emmanuel Macron. De regeringspartijen vroegen zich af wat de premier in zijn schild voerde.

Michel had minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) openlijk tot de orde geroepen en laten verstaan dat het Franse aanbod over de vervanging van de F-16’s wel degelijk een optie is die op de regeringstafel ligt. Daardoor ontstond bij de N-VA wrevel. Dat vertaalde zich in een keiharde uithaal van N-VA-voorzitter Bart De Wever, die uitsloot dat voor het Franse gevechtsvliegtuig Rafale gekozen wordt. Dat kon de premier dan weer niet smaken, andermaal leek hij de handpop van de N-VA.

Miljardenfactuur

De wrevel bij de N-VA zat dieper dan het F-16-dossier alleen. Ook in het energiedossier werden vraagtekens geplaatst bij de discrete onderhandelingen die Michel en minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) met de Franse energiereus Engie zijn opgestart over de kernuitstap, waaraan een miljardenfactuur hangt. De premier hield zijn coalitiepartners daarover in het ongewisse.

Premier Charles Michel zegt garanties te eisen dat de Franse energiereus Engie de kosten van de ontmanteling van de kerncentrales draagt.

Michel heeft vrijdag op het kernkabinet uitleg gegeven over die ‘french connection’. Hij verzekerde dat hij alles in het werk stelt om te verzekeren dat Engie de kosten van de ontmanteling van de kerncentrales en de berging van het nucleair afval draagt, ook al wil de Franse energiereus af van dat risico.

Het gaat om het nucleaire spaarpotje Synatom, dat Electrabel beheert, en waarin ruim 10 miljard euro zit. De vraag is of dat bedrag volstaat, en of die middelen ook beschikbaar zijn als de kerncentrales worden gesloten.

Dat probleem speelde eerder al Duitsland, Frankrijk en Nederland parten. In Duitsland kwamen de energiespelers in stormweer terecht, toen beslist werd dat een aantal kerncentrales gesloten zouden worden. Ze moesten badbankconstructies bouwen om van de financiële strop af te geraken.

In Frankrijk zag de overheid geen andere uitweg dan een belang van 4,1 procent in Engie te verkopen om de wankele atoomsector te ondersteunen. In Nederland draait de overheid jaren na datum alsnog op voor de factuur van de sluiting van de kerncentrale van Dodewaard, die al in 1997 uit bedrijf werd genomen.

Lijnen openhouden

België kan de beoogde garanties over de miljarden die in het nucleaire spaarpotje Synatom zitten op eigen houtje wettelijk regelen, zonder dat Engie daar een verhaal tegen heeft. Dat is ook de stok die Michel achter de deur houdt. Maar liever dan naar een harde confrontatie te gaan, wil de premier de lijnen met Engie openhouden, dat de belangrijkste speler op de Belgische energiemarkt is. De Franse energiereus, die Electrabel in handen heeft, stelt nog altijd 11.000 mensen te werk in ons land, wordt opgemerkt.

Ook in het dossier van de F-16’s maakte de premier duidelijk dat hij niet verkocht is aan de Fransen. Hij maakte op de kern nog eens een stand van zaken op, met name over het Franse voorstel. De premier en Vandeput zitten op één lijn, luidt het. Ze willen niet dat er juridische fouten worden gemaakt. ‘Het dossier evolueert in de goede richting’, was te horen bij de N-VA.