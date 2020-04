Premier Wilmès aanvaardt kritiek op stuntelige communicatie

Premier Sophie Wilmès heeft in de Kamer gereageerd op de kritiek op haar manke communicatie over de versoepeling van de coronamaatregelen. 'We moeten luisteren naar de kritiek en die accepteren. We zullen er rekening mee houden voor de toekomst.'

De premier moest donderdag in het parlement spitsroeden lopen. 'Een exitstrategie slaagt pas als de overheid haar deel doet, en daar is nog veel werk aan de winkel', zei sp.a-fractieleider Meryame Kitir. 'De mensen zijn coronamoe, maar wat ze vooral moe zijn, is die verwarring en onduidelijkheid.'

Volgens Jean-Marie Dedecker is 'het volk aan het morren'. Peter Mertens (PVDA) vroeg zich af of de regering de mens niet is vergeten door op het openstellen van de economie te focussen. Barbara Pas (Vlaams Belang) had het over 'chaos, surrealisme en incompetentie'.



'Ik ben blij met het perspectief voor een economische heropstart. Wij willen dat de economische lockdown niet eindigt in een knockdown. Maar de communicatie is verdronken in een zee van onduidelijkheid', zei N-VA-fractieleider Peter De Roover.