Premier biedt steun aan ouders gedode Iraakse kleuter

Het Iraaks-Koerdische gezin van de peuter die vorige week gedood werd door een verdwaalde politiekogel krijgt uitzicht op verblijfsrecht in België.

Dat heeft premier Charles Michel (MR) verklaard in de Kamer. Daar gaf hij uitleg over de tragedie die zich vorige week voordeed op de E42-snelweg in het Waalse Maizières bij Bergen.

Bij een achtervolging van een busje met migranten stierf de tweejarige Mawda Shawri nadat ze getroffen werd door een verdwaalde politiekogel. Een agent loste het schot toen de klemgereden chauffeur, wellicht een mensensmokkelaar, de politie probeerde te rammen. De politie achtervolgde het busje met valse nummerplaten meer dan 60 kilometer op de snelweg tussen Namen en Bergen.

Het gezin probeerde met de hulp van mensensmokkelaars via België of Frankrijk illegaal naar Groot-Brittannië over te steken. Die overtocht was al eens gelukt, maar de Britten stuurden het gezin vorig jaar terug naar Duitsland. Daar is het voor het eerst in de EU geregistreerd en moet het volgens de Europese regels dus de asielprocedure doorlopen. Het gezin besloot uit Duitsland te vertrekken en via de vluchtelingenkampen in Noord-Frankrijk nog eens zijn geluk te wagen.

Alternatieven

Het tragische incident leidt al dagen tot politieke commotie.

Er was onder meer zware kritiek dat het getroffen gezin, ondanks de dood van het kind, net als het twintigtal andere migranten in het busje een bevel kreeg het grondgebied te verlaten. Dat is de standaardprocedure voor mensen in illegaal verblijf.

Volgens de premier zijn er alternatieven die het binnen de rechtsstaat mogelijk maken het verblijf van het gezin te verlengen of hen zelfs definitief hier te laten blijven.

Michel maakte duidelijk dat het gezin niet zomaar uitgewezen wordt. Volgens de premier zijn er alternatieven die het mogelijk maken het verblijf van het gezin te verlengen of het zelfs definitief hier te laten blijven. Er zijn drie opties: het statuut van slachtoffer van mensenhandel, regularisatie wegens uitzonderlijke omstandigheden, of een asielaanvraag om bescherming te krijgen als vluchteling.

Kritisch voor parket

Premier Michel toonde zich opvallend kritisch voor het optreden van het parket van Doornik. Dat liet aanvankelijk weten dat het kind niet getroffen was door een verdwaalde politiekogel, wat het later moest bijstellen.

'Ik pleit als eerste minister voor een objectieve en correcte informatie van het parket. Zeker in deze omstandigheden is correcte informatie cruciaal voor de sereniteit en om te waarborgen dat alles is gedaan voor de waarheid.' Michel sprak tegelijk zijn steun uit voor het moeilijke werk van de politie, 'zeker nu het veiligheidsvraagstuk in Europa grondig gewijzigd is'.

Schermvullende weergave Vader, moeder en zoon Shawri verloren vorige week hun 2-jarige dochter Mawda. ©BELGA

Michel herhaalde nog eens dat de tragische dood van Mawda tot de bodem zal worden uitgezocht en er een onafhankelijk onderzoek komt. Er loopt een gerechtelijk onderzoek. Ook het Comité P, de politiewaakhond die rapporteert aan het parlement, voert een onderzoek.

Tussenkomst van het Comité P is standaard bij een schietincident met de politie. De advocaat van de familie heeft al laten weten dat ze geen enkel vertrouwen heeft in het onderzoek en een parlementaire onderzoekscommissie eist. Zelfs bij de oppositie is daar weinig animo voor. Groen en sp.a zeggen liever te wachten tot het Comité P zijn onderzoek heeft afgerond.

Politiek straatgevecht

De dood van de tweejarige Mawda is het sein voor een politiek straatgevecht. In Franstalig België is het een nieuwe reden om de partij van de premier te isoleren en een aanval te lanceren op het asiel- en migratiebeleid van de regering.

In Franstalig België is het een nieuwe reden om de partij van de premier te isoleren en een aanval te lanceren op het asiel- en migratiebeleid van de regering dat als veel te streng beoordeeld wordt.

Zowel de MR van premier Michel als federaal oppositiepartner cdH beschuldigt Ecolo aan politieke recuperatie te doen. Kop van Jut is Ecolo-covoorzitter Zakia Khattabi, die de steeds hardere Belgische migratiepolitiek en de N-VA-regeringsleden Jan Jambon en Theo Francken verantwoordelijk acht voor de dood van Mawda Shawri.

'Ik wil migranten niet tegenover de politie plaatsen, zoals Khattabi doet. Dat is politieke recuperatie en ik vind dat onwaardig', aldus cdH-voorzitter Benoît Lutgen. Die floot daarmee ook zijn eigen vicevoorzitter Hamza Fassi-Fihri terug. Die had op Facebook gezet dat de peuter 'het kleine slachtoffertje van het onmenselijke asielbeleid van de regering' is geworden.

'Omerta onder migranten' Het gerecht is er voorlopig niet in geslaagd te identificeren wie achter het stuur zat. Hij zou zich verstopt hebben tussen de migranten, 26 volwassenen en vier kinderen. Er is sprake van een 'omerta onder de migranten die de mensensmokkelaars wellicht beschermen.'

Lutgen biedt steun aan zijn coalitiepartner in de Waalse regering, de MR. In Vlaanderen is er weinig discussie over het migratiebeleid, maar in Wallonië liggen Charles Michel en zijn partij voortdurend onder vuur van de verzamelde oppositie, het middenveld en ngo's. Zelfs binnen de MR zelfs moest Michel een kleine opstand de kop indrukken toen de plannen van de regering bekend raakten om huiszoekingen naar illegalen mogelijk te maken.

Foto's van bezoek

De premier ontmoette afgelopen maandag de familie om zijn medeleven te betuigen. Daarom wordt de MR op haar beurt verweten aan politieke recuperatie te doen. Van het gesprek zijn foto's opgedoken, terwijl aanvankelijk gecommuniceerd werd dat het pijnlijke gesprek volledig privé gehouden zou worden.

Brusselse organisaties plannen woensdag een nieuwe protestmars tegen de dood van de peuter. De voorbije dagen waren er in de hoofdstad en Wallonië al meerdere optochten.