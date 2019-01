Premier brengt noodwet voor harde brexit in stelling

De regering-Michel mag dan al in lopende zaken zitten, toch heeft premier Charles Michel (MR) zijn ministers de opdracht gegeven om ons land voor te bereiden op een mogelijke harde brexit.

De kabinetschefs van de ministers komen vandaag samen om de laatste hand te leggen aan een noodwet, die groen licht van het parlement moet krijgen.

De tijd dringt, want vandaag staat in het Britse Lagerhuis de langverwachte stemming op de agenda over de deal die de Britse premier Theresa May met de Europese Unie sloot over een ordentelijke scheiding. De verwachting is dat ze geen meerderheid haalt. Dat kan betekenen dat op 29 maart een chaotische brexit volgt.

In principe mogen in lopende zaken geen extra aanwervingen gebeuren, maar de ontslagnemende regering probeert dat via een kunstgreep toch mogelijk te maken.

Dat zou voor ons land verregaande gevolgen hebben. Het Verenigd Koninkrijk is onze vierde belangrijkste handelspartner. Belgische bedrijven dreigen geconfronteerd te worden met douanetarieven, controles en handelsbelemmeringen. Bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren, kunnen volgens berekeningen van de Nationale Bank 1,6 miljard euro aan extra douaneheffingen moeten betalen.

Extra douaniers

Om te vermijden dat de schok te groot wordt, werkt België aan een noodwet. ‘Die moet een zo soepel mogelijke overgang garanderen als België een buitengrens van de Europese Unie wordt’, klinkt het in regeringskringen. Het is de bedoeling extra douaniers aan te werven, zodat bedrijven die met trucks naar het Verenigd Koninkrijk exporteren niet te lang moeten aanschuiven.

Er is ook een plan om 115 extra mensen aan te werven voor het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. Alle goederen en dieren die uit het Verenigd Koninkrijk komen of ernaar vertrekken worden aan extra controles onderworpen. Bovendien dreigt veel voedsel langer dan gepland aan de grens te staan, met het risico op bederf. Ook daarom zijn extra controleurs nodig.

Voorts wil de regering zeker zijn dat de sociale rechten van Belgen die in het Verenigd Koninkrijk wonen gevrijwaard blijven. ‘We moeten zeker zijn dat ze hun pensioen nog krijgen’, klinkt het.