Premier en CD&V openen deur voor asielcentra in Noord-Afrika

Premier Charles Michel (MR) en CD&V spreken zich voorzichtig uit over de Europese plannen om hotspots voor vluchtelingen in Afrika in te richten.

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, stelt voor om in Noord-Afrika 'regionale ontschepingsplatformen' te ceëren, waar economische migranten worden gescheiden van vluchtelingen die bescherming nodig hebben. Die laatsten zouden dan worden overgevlogen naar Europa. Op die manier hoopt de Pool de mensensmokkelaars die migranten via bootjes naar Europa brengen te stoppen.

'Ik ben blij dat de geesten gerijpt zijn', reageerde N-VA-voorzitter Bart De Wever op het voorstel van Tusk. Hij wees erop dat hij al sinds het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 voor zo'n oplossing pleit, maar dat de andere meerderheidspartijen zich daar altijd tegen hebben gekant.

Premier 'analyseert'

De grote vraag was dan ook hoe de federale meerderheidspartijen zouden reageren op de plannen van Tusk. De eerste die reageerde, was premier Charles Michel (MR). In een persbericht spreekt hij voorzichtig over het 'analyseren' van de 'oprichting van informatie- en begeleidingscentra'.

Volgens Michel kan zo'n oplossing helpen 'het dodelijke businessmodel van mensensmokkelaars en mensen die misbruik maken van de ellende van anderen te vernietigen door legale migratiecorridors te organiseren'.

CD&V zet deur open

CD&V laat zich op eenzelfde voorzichtige manier uit. 'Een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid maakt ook dat asielprocedures verlopen aan de buitengrenzen van de EU, waar mensen toekomen. Dit kan ook gebeuren via hotspots, als die er komen. Respect voor het internationaal recht is essentieel. Mensen terugsturen naar een plek waar ze niet veilig zijn of kinderen scheiden van hun ouders, kan nooit een optie zijn', zegt voorzitter Wouter Beke.

Zo zetten Michel en CD&V de deur zo open voor asielcentra in Noord-Afrika. Wel kanten ze zich tegen het voorstel van de N-VA om iedereen die Europa illegaal - bijvoorbeeld via bootjes - binnenkomt, het recht op asiel te ontzeggen.