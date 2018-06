Premier en schaduwpremier op ramkoers

Charles Michel en Bart De Wever ontzien elkaar niet meer in het dossier over de opvolging van de F-16-gevechtsvliegtuigen. Meteen slinken de kansen op Michel II.

Zeggen waar het op staat. Dat is al langer het motto van Bart De Wever.

Toen hij enkele weken geleden ervoor waarschuwde dat de 'dash' uit de regering-Michel was, kwam dat hard aan in de Wetstraat 16. Opnieuw leek Michel niet meer dan de handpop van de N-VA. De linkse oppositie in Franstalig België blijft zo hard op die nagel kloppen dat de premier het zelf ook is gaan geloven, vrezen ze bij de N-VA, terwijl De Wever nooit de bedoeling heeft te laten zien dat hij de baas is.

De Wever wil de premier best wat ontzien omdat de Franstalige liberalen de enige bondgenoot zijn die de N-VA aan de overkant van de taalgrens heeft, maar dat weerhoudt hem er niet van te zeggen waar het op staat. Zeker niet als het dreigt mis te lopen voor de N-VA.

De Wever zal zeggen waar het op staat. Zeker als een N-VA-minister in zijn hemd wordt gezet.

En al helemaal niet als een N-VA-minister in zijn hemd wordt gezet. Als de regering-Michel er in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen niets meer van bakt, straalt dat negatief af op de N-VA, die als de grootste regeringspartij de 'kracht van verandering' moet waarmaken.

Gewapend bestuur

Na een slechte peiling heeft De Wever aan zijn eigen troepen dan ook nog eens duidelijk gemaakt dat het niet kan dat de regering helemaal stilvalt.

Daarover is ook een gesprek geweest tussen vicepremier Jan Jambon (N-VA) en premier Charles Michel (MR). Dat leek zijn vruchten af te werpen. De regering keurde vorige week, na maanden verzet vanuit de MR, de wetgeving over 'bestuurlijke handhaving' goed.

Vooral de burgemeester van Antwerpen wilde die trofee, zodat hij verder werk kan maken van het gewapend bestuur in zijn stad. Maar het ging helemaal verkeerd in de communicatie over de Rafale, het Franse gevechtsvliegtuig.

Op de knieën

De N-VA had tot dusver aanvaard dat Michel de deur op een kier hield voor het Franse aanbod, buiten de procedure om. Maar nadat minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) nog eens had laten verstaan dat hij tegen de Rafale is, dwong Michel hem op de knieën. Vandeput moest ootmoedig toegeven dat hij loyaal bleef aan de premier.

De premier leek wel een 'De Weverke' te doen: zonder om te kijken maakte hij duidelijk dat hij de baas van de regering was. Het aanbod van de Fransen wordt bekeken, wat Vandeput er ook van zegt. Dat veroorzaakte irritatie over de 'French connection' van de premier.

Tijdens het voorzittersdebat in het VRT-programma 'De zevende dag' maakte De Wever duidelijk dat het uitgesloten is dat de regering voor de Franse Rafale kiest als vervanger voor onze F-16's. De Wever ging lijnrecht in tegen Michel, die not amused was.

En zo zitten we met het hallucinante beeld van een fluitconcert tussen de premier, de schaduwpremier en de minister van Defensie, zoals Hendrik Vuye (ex-N-VA) het in een ludieke tweet samenvat.

Populariteit

De brokken zijn gemaakt en niemand lijkt nog bij machte ze weer te lijmen. De premier is minder de verzoener tussen de kibbelende Vlaamse coalitiepartners die hij al die jaren is geweest. Hij rijdt steeds meer zijn eigen koers.

De brokken zijn gemaakt en niemand lijkt nog bij machte om ze weer te lijmen.

Hij verlegt de focus van het binnenlandse naar het buitenlandse toneel, waar hij voortdurend een alliantie met de Franse president Emmanuel Macron opzoekt. Het verklaart voor een deel waarom de premier zo blijft vasthouden aan het Franse gevechtsvliegtuig, ook al lapte Parijs de Belgische spelregels aan zijn laars.

Michel heeft in Franstalig België weinig applaus gekregen voor de rol die hij in centrumrechts heeft gespeeld. In zijn ogen heeft De Wever weinig moeite gedaan om de regering op koers te houden. Michel lijkt de knop te hebben omgedraaid.

Om zijn populariteit in Franstalig België op te krikken, lijkt ook hij het verschil te willen maken met de N-VA. Aan dat spel, dat de Vlaamse coalitiepartners al langer spelen, doen nu dus ook de premier en de MR mee. Dat dreigt snel uit de hand te lopen.

Een tegen allen

Het wordt steeds meer één tegen allen, wat de N-VA in het verleden electoraal geen windeieren heeft gelegd.

Steeds meer wordt het een tegen allen. Die positie heeft de N-VA in het verleden electoraal geen windeieren gelegd. Het kan de 'dash' wel helemaal doen verdwijnen uit centrumrechts. De regering-Michel dreigt verlamd te geraken door electorale profilering en geruzie.