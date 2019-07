Premier gekneld tussen lopende zaken en dringende beslissingen

Dat premier Charles Michel (MR) plannen maakt om met de steun van de linkse oppositie werkbare meerderheden te vormen in lopende zaken, zoals in liberale kringen wordt gezegd, wordt nu vanuit de Wetstraat 16 afgedaan als 'complete nonsens'.

Premier Michel wil niet het verwijt krijgen dat hij het werk van de informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) in de war stuurt. Die zijn in alle stilte aan het aftasten welke federale coalitie haalbaar is. Zodra Vande Lanotte en Reynders een piste hebben gevonden, kan een formateur worden aangewezen, die dan aan de vorming van een federale regering kan beginnen.

Het zal aan die formateur zijn om werk te maken van een begroting voor 2020 en een Europese commissaris aan te duiden, klinkt het in de Wetstraat 16. Michel is zelf niet aan zet.

Spanningsveld

Dat neemt niet weg dat er een groot spanningsveld is tussen dringende zaken die in lopende zaken zullen moeten worden afgehandeld, en de zoektocht naar een nieuwe federale regering. De verwachting is dat het nog wel even zal duren alvorens de echte onderhandelingen over een nieuwe federale regering van start kunnen gaan.

Hoe langer België talmt met de aanduiding van een Europese commissaris, hoe minder de zwaar de portefeuille van ons land zal wegen.

En dat terwijl de komende dagen en weken eigenlijk al beslist moet worden wie België naar voren schuift als commissaris in de ploeg van Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. Hoe langer wordt getalmd, hoe minder zwaar de portefeuille van ons land zal zijn.

Nachtelijke vergadering

Normaal wordt over die Europese topjob beslist door de partijen die van plan zijn een nieuwe meerderheid te vormen. Het maakt deel uit van de verdeling van de posten in de federale regering.

In 2014 leidde de vraag naar een nieuwe Eurocommissaris naar de tussentijdse nachtelijke vergadering waarop Marianne Thyssen (CD&V) als commissaris werd gekroond en haar partijgenoot Kris Peeters de Wetstraat 16 verloor, ten nadele van Charles Michel. Anno 2019 is het probleem dat er zelfs nog geen contouren van een nieuwe meerderheid zijn.

Uitweg

Vandaar dat in liberale kringen te horen is dat Michel een uitweg zoekt door een politieke deal met de linkse oppositie te sluiten, zodat er in (lang)lopende zaken toch een werkbare meerderheid is om knopen te kunnen doorhakken. De klok tikt niet alleen voor de aanduiding van een Eurocommissaris, maar ook voor de begroting voor 2020 die in oktober bij de Europese Commissie moet worden ingediend.

Dat Michel op 1 december de Wetstraat 16 verlaat om Europees Raadsvoorzitter te worden, biedt mogelijkheden om zo’n deal te maken, wordt gezegd bij de liberalen.

De hand van Reynders

In de omgeving van de premier wordt dat evenwel afgedaan als speculatie, als 'complete nonsens'. De hand van vicepremier Didier Reynders wordt erin gezien, die zijn kans schoon zou zien om onverhoopt toch Europees commissaris te kunnen worden.

De Wetstraat 16 zou dan naar CD&V-voorzitter Wouter Beke kunnen gaan, wordt gefluisterd. Maar het is nog te vroeg voor de premier om met zulke plannen naar buiten te komen. Vooralsnog luidt het dat het niet aan hem is, maar aan de informateurs en de twee grootste partijen - de N-VA en de PS - om een meerderheid te vormen.

Budgettaire toestand

38 Minderheidsregering De drie partijen van de ontslagnemende federale regering, CD&V, Open VLD en MR, beschikken slechts over 38 van de 150 Kamerzetels.

De woordvoerder van Michel benadrukt dat de premier zich rigoureus houdt aan zijn rol als ontslagnemend premier van een minderheidsregering in lopende zaken, die in het parlement over niet meer dan 38 Kamerzetels op 150 beschikt. In concreto houdt dat in dat er wordt gewerkt met een begroting van voorlopige twaalfden.

Daarnaast is het Monitoringcomité geactiveerd om de budgettaire toestand in kaart te brengen, wat een formateur moet toelaten snel werk te maken van een begroting.

Delicaat

Michel houdt de boot af, zolang hij kan. 'Hij concentreert zich volop op de lopende zaken', zegt zijn woordvoerder. Het ligt delicaat om te manoeuvreren, zowel als het gaat over de aanduiding van een Europees commissaris als over de opmaak van een begroting voor 2020. Het zou neerkomen op een voorafname op de vorming van een nieuwe regering.

Michel kan immers alleen maar vooruit als hij steun krijgt van de Parti Socialiste en de linkse oppositie. Met de N-VA zijn geen zaken meer te doen, en na 26 mei kan de N-VA de ontslagnemende regering zelfs niet meer aan een meerderheid helpen in het parlement.

Paars-groen

Als Michel noodplannen moet maken, dan komt hij al snel uit bij een paars(-groen) verhaal, zoals het zich nu ook in Wallonië en de Franse Gemeenschap aftekent. Dat is ook een van de pistes voor de vorming van een federale regering. De andere optie is dat de PS en de N-VA toch tot een gesprek komen, en de as van een nieuwe federale regering vormen.